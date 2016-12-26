НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС /. Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником Бараком Обамой.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться», — заметил Гингрич. «Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом», — убежден он.

Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц республиканца.

Политик выразил уверенность, что избранному главе государства в конце концов удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию. По словам Гингрича, «это можно обойти» с помощью «сообразительных юристов».

«От отчаяния он (Обама) беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев», — пояснил Гингрич.

Во время беседы с ним сотрудники Fox News упоминали решение Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большинства принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, этот шаг, предпринятый в координации с канадскими властями, позволит «защитить экосистему Арктики».

Президент ранее подписал также законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе Россию. В тот же день был подписан и законопроект о финансировании и направлениях политики Пентагона на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо всего прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Иными словами, речь идет о придании глобального характера «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года