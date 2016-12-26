В Казахстане задержали 33 членов экстремистской группировки

Автор: По материалам СМИ. 26.12.2016 09:30

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что это ведомство и полиция завершили начатую 21 декабря операцию по ликвидации в стране ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», которая названа религиозно-экстремистской, а ячейки в Казахстане названы управляемыми из-за рубежа.

Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации задержаны 33 человека. Из них семеро оставлены под арестом как «лидеры и активные участники» ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», один отпущен под подписку о невыезде.

В отношении восьмерых лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 «рядовых членов организации» пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей, говорится в сообщении КНБ.

КНБ утверждает, что в ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба КНБ.

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