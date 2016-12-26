Автор: Админ . 26.12.2016 06:42

Автор — Садырбек Чериков

Термин «политэлита» мной взят на кавычки неспроста. Об элите, тем более политической, Кыргызстана говорить не приходится потому, что ее в классическом понимании нет. Есть лишь разрозненные политизированные группы по региональному, клановому и коммерческим признакам без всякой программы, серьезных планов и проектов. Так бывает, когда старая элита себя исчерпала, а новая до самостоятельных прорывных действ не доросла. Этот кризисный период ныне мы переживаем.

Но кто в этом виноват? Вопрос скорее риторический, чем актуальный. Поскольку ответ лежит на поверхности: новая элита, которую публика себе все еще воображает, на которую хотела бы возлагать светлые надежды, только зарождается, она в зачаточном состоянии. А бывшая коммунистическая номенклатура себя морально исчерпала еще при Акаеве, а при Бакиеве успешно усопла, хотя общество к тому времени уже вылезло из акаевских и бакиевских шинелей. Помнится, при первом президенте все еще существовал периодически обновляемый номенклатурный список на ответственные и рядовые должности госслужбы. При втором президенте классическую номенклатуру подменили трайбализмом и клановостью. Грубо говоря, «кеминизм» «джалалабадизмом».

Сегодня кадровые, экономические и другие вопросы решают кланы, финансы и …криминалитет. Примеров этого достаточно. По поводу последнего взять хотя бы неожиданно появившиеся за несколько дней до недавних местных выборов «партии», которых сегодня приходится снимать и удалять с политического горизонта, чтобы вконец не опозориться на глазах цивилизованного мира и окончательно не отпугнуть самых стойких инвесторов. По причине сомнительного происхождения сих «политгрупп». На этом фоне на задний план отходит даже трайбализм и клановость, ментальный бренд кыргызов. Как видим, исчезают веками устоявшиеся этнические правила игры. По старинке и соборно говоря, смываются казалось, бы незыблемые до сих пор нравственно-этические критерии. Посему, отныне, когда речь пойдет об элите, партиях, методах и правилах борьбы за власть, о существовавших до последнего момента нормах политической борьбы приходится забыть.

Конечно, компетентные службы и структуры ситуацию держат под контролем. Но как говорится, «по взаимной договоренности заинтересованных сторон и участников действ», как бы сие кощунственно не звучало. Дальнейшая детализация сей «оперы» чревато и на данный исторический момент абсолютно никому не нужно.

Сыграет ли родоплеменная кастовость полноценную роль в предстоящей политкампании — на президентских выборах в Кыргызстане? Ответ, судя по складывающейся ситуации, будет скорее отрицательный, ежели положительный. И вот почему. Здесь надо знать тонкости национальной специфики. Общеизвестна падкость местной элиты на смакование родословной и знатности собственного происхождения. Если раньше, в досуверенитетное советское время существовала неафишируемая, но общепризнанная и никем не запрещенная родословная каждого совершеннолетнего кыргыза, то сегодня, начиная примерно с нулевых годов нынешнего тысячелетия, даже сию этническую святыню каждый принялся переделывать и дополнять на свой лад. Конечно же, исходя из политической выгоды. Для чего порою нанимаются дежурные, беспринципные «санжырачы» (знатоки-этнографы), готовые по указке и ради выгоды перекраивать родословную на любой лад. Конечно, с последующей публикацией в корпоративных СМИ.

В старину родословная ветвь и механизмы ее изложение нередко становились главной причиной внутриэтнических распри и серьезных внутренних столкновений кыргызов. Причин этого множество, но главные из них отмечены историками и этнографами. Это – межличностная вражда между вождями родов и племенных ответвлений по поводу главенства и при дележе территорий обитания и имущества. Вторым серьезным поводом считалась родословная К примеру, некоторые богатые и знатные кыргызы при беспристрастном и честном разборе родословной на больших пирах-поминках вдруг оказывались отпрысками раба-холопа или круглого сироты-козопаса на каком-то колене. Сие конечно, никому не понравилось, поскольку молва пошла и об этом будут говорить на каждом углу. Ибо нет позорнее сего позора для знатного кыргыза.

Дальше – больше. Пошли разговоры: где-то открыто, а где скрытно, как бы иносказательно, но с прозрачным намеком. То есть, по нынешнему говоря, чисто восточный тролль-антипиар, информвойнушки. Объекту позора, разумеется, известны источники «тролля»: это, как правило, представители другого, соперничающего рода-племени. Ну, а далее само собой разумелись «контртеррористические операции» супротив инородных мерзавцев – набеги, резня, барымта (грабеж скота, взятие заложников). Доходило до того, что начисто вырезались целые семьи до последнего человека и даже беременных женщин противника не жалели. Закон архаичной кыргызской вендетты диктовал, чтобы от противного рода в живых не должен оставаться никто.

Мудрые, дальновидные вожди северных кыргызов еще в 19 веке предвидели самоуничтожение и гибель нации больше от подобных диких внутриэтнических разборок и столкновений, ежели от иноземного нашествия. Посему вначала попытались объединить разрозненные роды и кланы под общим началом известных личностей, таких, как Ормон хан. Добившись этого, затем обратили взоры на север, в сторону России, в надежде на то, что только она может остановить гибельную межродовую вражду — самогеноцид нации. И слали делегации сначала в Омск, Екатеринбург, потом – в стольный Санкт-Петербург с высочайшей просьбой принять в подданство Его Императорского Величества…

История свидетельница того, что принятие российского подданства именно северными кыргызами, конкретно иссыккульскими и чуйскими, приостановило средневековое варварство внутри этноса, положило конец извечной кровавой вражде между крупными родами и племенами, таких, как бугу и сарыбагыш, адигине и тагай, солто, саруу и кушчу и далее — других трайбов.

Возвращаясь к теме, скажем, что к предстоящим президентским выборам партбоссы и кандидаты на высший пост в стране не прочь использовать свою знатную и продуктивную родословную для самопиара. Ибо происхождение из крупных и знатных родов и племен все еще в цене. Беда в том, что искусственно внесенные и вносимые в истинную генеалогию отдельных политиков путаница могут сыграть и уже сыграли злую шутку с другими.

Надо знать и то, что родоплеменная идентификация имеет силу в основном в периферии и в меньшей степени — в Бишкеке и крупных городах. Наиболее сильна подобная самоидентификация в горных и предгорных районах юга, Нарынской, Таласской областях и расплывчата в Чуйской долине, отчасти в цене на Приссыккулье. Причина проста. В регионах, где существует историческая взаимосвязь и совместная жизнь с другими этносами – русскими, украинцами, немцами, дунганами и корейцами, просвещенными татарами, родоплеменная обособленность почти что изжита, а на смену приходит современные тренды: породнение потомков, совместное ведение хозяйственно-экономической деятельности, объединение в политические группы исходя не из узконациональных, а общих конструктивных и креативных целей во имя всеобщего, свободного от изживших себя условностей, развития.

Исходя из чего, сегодня можно увидеть другую, явно наметившуюся тенденцию разделения кыргызского общества на просвещенную, цивилизованную городскую, и противоположную провинциальную, части. Причем первую немногочисленную, но брендовую часть населения составляют, как правило, коренные горожане в первом и втором поколении, то есть, кыргызы и другие этнические группы, сложившиеся в советское время. Нахлынувших и примкнувшие по разными причинам в городскую среду в период независимости внутренних мигрантов из периферии горожанами считать нельзя по определению. Они скорее окончательно испортят городской пейзаж, и даже могут подмять под себя зарождающуюся новую молодую элиту. Дальнейшее зависит от поведенческого, интеллектуального и финансового потенциала новой зарождающейся элиты. У которой, впрочем, хорошие перспективы в русле геополитики глобальных игроков.

Заключая тему, обозначим родословный потенциал главных бузотеров дня: наконец, объединившихся и брендовых на момент южных политиков – Адахана Мадумарова, Ахматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева. Конечно, они разнятся, и серьезно, как по складу характеру, так и по уровню интеллекта и финансам. Но если эти политики действительно соберут в кулак южный электорат, то другим придется туго. А родословная их корнями упирается в крупнейший и исторически популярный кипчакский трайб, откуда родом последние исторические фигуры южного региона, включая Курманджан-датку и ее вельможного мужа Алымбека. По последним данным, и судя по настойчивой самоидентификации, известный действующий политик Жылдызкан Жолдошева является прямым потомком «алайской царицы». Ее-то как раз не хватает для реальной концентрации южного политпотенциала. В случае такого объединения потомков древних воинственных кипчаков, кыргызстанская политика может претерпеть серьезные изменения. Внешние игроки, при всей их мощи, здесь мало помогут: ситуация попросту может выйти из-под контроля.

Садырбек Чериков, аналитик