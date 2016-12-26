Автор: Руслан Устраханов. 26.12.2016 06:42

Свежие вести с родины кенгуру и черных лебедей: «Австралийский политик-консерватор Малкольм Тернбулл заявил, что Австралия станет республикой после того, как британская королева Елизавета II покинет престол, передает агентство AFP. Тернбулл также отметил, что население страны не имеет четкого представления о том, какой должна быть республика, и подтолкнуть австралийцев к решению сможет только смерть королевы или ее отречение от престола (Lenta.ru)». Разочаруем тех, кто наивно полагает, что Британский Лев в двадцать первом веке превратился в маленькую кошку.

Великобритания остается империей: чуть сжатой, с иной, почти не рабовладельческой формой управления бывшими колониями, чем в викторианскую эпоху, но империей. Сегодня часть ее доминионов входят в состав государств — Королевств Содружества. Наиболее крупные — Канада и Австралия. Глава государства в них по прежнему королева Великобритании. Она назначает генерал-губернаторов, на которых возложены функции главнокомандующих вооруженными силами и прочие немалые права.

Попытка австралийских республиканцев вырваться с острых когтей британского льва не первая. Последний референдум о переходе на республиканскую форму правления и полной независимости состоялся в 1999 году. Но австралийцы, кои «не имеют четкого представления о том, какой должна быть республика», туземных сепаратистов послали куда подальше. Предпочли остаться в составе британской короны. Решающим стали голоса тех, кто получил печальный опыт проживания в свободных от царственных особ территориях. Среди сказавших «нет» республике — потомки русских мигрантов первой волны. (Им, кстати, Австралия обязана становлению оперы и балета).

Для государственного строительства в Российской Федерации длительность пребывания на престоле Елизаветы II не значит ничего. Ибо вопрос восстановления монархии в России стал витать в воздухе сразу после распада Советского Союза. Впрочем, тема монархии не исчезала с первых дней власти Советов.

«Царя помнишь? Ну, я вроде царь», — ответил, якобы, Иосиф Сталин матери на вопрос, кто он. Состоялся ли в действительности такой разговор у Генералиссимуса с близким ему человеком или нет — не принципиально. Важно, что «сидело» в головах. Однако даже «вроде» царем Генеральный секретарь ЦК ВКП(Б) быть не мог. Не мог потому, что оставался носителем коммунистической идеологии, отрицающей частную собственность, с советской организацией власти, продержавшейся до 1991 года. Впрочем, для реанимации монархии «Коба» сделал немало — униформа госслужащих, восстановленная церковь, возвращенные имперские территории и нейтрализация радикальных ультралевых банд.

С момента распада СССР Россия находится в состоянии отрыжки от нереализованного утопического учения Маркса и безуспешной попытки построения, так называемого, демократического общества. «Так называемого», ибо реальная «демократия» Запада — это половина государств с монархами, либо без них и все — с жесткими полицейскими режимами. У нас нет ни того, ни другого. Несерьезно сравнивать Россию с полицейскими «анклавами», такими как Германия, Норвегия или Нидерланды, где регламентация жизни граждан государством доведена до абсурда. Малейшее отклонение от установленных правил — громадные штрафы или арест. Те, кто их посещал, понимают о чем речь.

Прошедшие два десятилетия показали невозможность государственного строительства в основе которого лежат эрзац-модели от Западной Европы. Оговоримся: речь, прежде всего, об организации Верховной власти. В ее оценке наблюдается закономерное постоянство высокого рейтинга поддержки граждан Президента России: более 80 процентов. Корни такой стойкости лежат в восприятии россиянами Лидера Нации как Государя своего. Иначе быть не может — позади многовековая монархическая история страны за исключением нескольких десятков «безбожных» лет.

Вот откуда востребованность россиян в несменяемости руководителя страны. Данный фактор обуславливает противоречие действующей правовой формы с реальным общероссийским содержанием — в неприятии большинством института выборов Главы государства. Налицо фактическое состояние, требующее перехода в формально-юридическое. Оно — в организации постоянного института власти, вне политических партий и временных конъюнктур, обеспечивающего прочность государственного аппарата и консолидацию общества. Таковым является только монархия.

Вывод, без эмоций, истерик и коленопреклонения, очевиден: Россия «беременна» монархией. В ее возрождении объективно заинтересованы все слои общества, желающие процветания своей Родины. Монархия — гарант политической стабильности и политической конкуренции, экономической стабильности и экономического процветания. Возрожденная монархия станет фундаментом формирования государственной, национально ориентированной элиты на пути к высокому уровню благосостояния всех граждан страны.

Ситуация для внесения необходимых изменений в Конституцию, с учетом состава Государственной Думы, идеальна. Какой должна быть монархия в России ответ однозначен — дуалистическая. Исходя из менталитета россиян, монарха следует наделить правом отмены судебных решений и передачу дел на новое рассмотрение в любую судебную инстанцию. Речь не о слиянии власти исполнительной и судебной. Говорим о традиционном для наших граждан восприятии Государя символом справедливости. А справедливость от правосудия не отделима.

Как известно, правящая в Швеции королевская династия Бернадотов берет начало свое с француза Жана-Батиста Бернадота, представителя кровей отнюдь не королевских. Бернадот родился в семье обычного адвоката. Но выбор шведского парламента пал на Жана-Батиста из-за заслуг его перед Швецией. Заслуги Владимира Путина перед Россией несоизмеримо выше, чем у наполеоновского офицера, ставшего шведским королем. И право на корону российской империи Лидера нации бесспорно.

Уверены: династия Путиных, начавшаяся с офицера, сохранившего и приумножившего Земли Российские, станет не менее славной, чем династия Романовых. Дело за решимостью законодателей на конституционный, созидательный шаг. И тогда наступит время, когда мы будет гордиться не только своим прошлым, но и настоящим.

Для страны процесс восстановления монархии — процесс оздоровительный, нежели нахождение в болезненном состоянии систематических выборов первого лица с угрозой кровавых революционных перемен. Хозяин Земли Российской и выборный институт — категории несовместимые.

Устраханов Руслан