Переселенцы в России: Вернувшиеся домой или непрошеные гости? Автор: Админ . 26.12.2016 06:38 По оценкам миграционных экспертов, к настоящему времени на территории России с неурегулированным статусом остаются до 400 тысяч соотечественников, прибывших из постсоветских стран. Это те люди и их дети, которые за годы жизни в России по разным причинам не получили вида на жительство или гражданства. Правозащитники считают необходимым – и это предложил президенту на заседании СПЧ Евгений Бобров – провести так называемую «иммиграционную амнистию» для переселенцев – бывших граждан СССР и их потомков, – проживших в России длительное время и ставших «нелегалами поневоле», а также отменить для соотечественников необходимость получения РВП как лишнюю ступень на пути к российскому гражданству.http://maxala.org/socium/48206-pereselency-v-rossii-vernuvshiesya-domoy-ili-neproshenye-gosti.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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