Орловский губернатор назвал журналистов чепушилами

Автор: По материалам СМИ. 25.12.2016 14:35
Вадим Потомский

Вадим Потомский

Губернатор Орловской области Вадим Потомский раскритиковал журналистов, назвав их «чепушилами». Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В ходе прошедшего 23 декабря координационного совета, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике региона, Потомский пожаловался на местные СМИ, которые постоянно рассказывают о проблемах.

«Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет», — отметил губернатор.

По его словам, подобная критика отпугивает потенциальных инвесторов. «У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!» — подытожил Потомский.

В начале декабря губернатор посоветовал администрации Орла присмотреться к скамейке, на которой жители города разглядели символику Третьего рейха. «Орел может выглядеть по-разному, но у меня лично он вызывает отторжение», — сказал глава региона.

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