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11:23
«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — говорится в Twitter СПЧ.
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11:21
В СПЧ сообщили, что Доктор Лиза все-таки летела на Ту-154 в Латакию.
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11:18
Дело о крушении Ту-154 передадут в Центральный аппарат СК по поручению Бастрыкина.
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11:11
Девять журналистов в списке.
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11:02
В Кремле и СПЧ пока не располагают информацией о докторе Лизе. Ее пресс-секретарь молчит.
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10:53
Источник сообщает, что Глинка летела на этом самолете из Москвы в Сочи и вышла.
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10:49
Доктор Лиза в списке пассажиров.
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10:47
На борту был директор департамента культуры Министерства обороны России Антон Губанков.
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10:46
Руководитель ансамбля Валерий Халилов также в списке пассажиров.
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10:45
64 музыканта из ансамбля имени Александрова
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10:44
Минобороны публикует список погибших.
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10:31
Телеканал «Звезда» назвал имена своей съемочной группы, находившейся в упавшем самолете. В Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.
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10:28
В Сочи организован штаб по поиску обломков самолета в море. Власти города обещают оказывать всю необходимую помощь родственникам.
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10:25
Министерство обороны открыло горячую линию в связи с авиакатастрофой. Телефон 8-800-100-1886.
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10:18
Источник «Интерфакса» предположил, что в самолет могла попасть птица.
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10:16
Самолет Ту-154 упал на седьмой минуте полета.
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10:14
На борту разбившегося самолета находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
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10:10
В Кремле отреагировали на катастрофу в Черном море. По словам Пескова, президент ждет, когда будет полностью прояснена картина произошедшего.
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10:06
Найдено первое тело погибшего.
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10:02
В Минобороны подтверждают: на борту разбившегося Ту-154 было 92 человека.
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09:58
В Адлер вылетела комиссия Минобороны.
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09:58
Портал FlightRadar пишет в Twitter, что не получал полетных данных от Ту-154.
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09:56
В СМИ появился список членов экипажа, разбившегося Ту-154.
Приводим ниже: КВС майор Волков полковник Ровенский штурман подполковник Петухов штурман капитан Мамонов бортинженер старший лейтенант Парикмахеров бортинженер майор Трегубов бортмеханик старший сержант Сушков бортпереводчик старший лейтенант Суханов подполковник Негруб майор Долинский
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09:47
В Совфеде исключают версию теракта. Сенатор Озеров предполагает, что самолет упал из-за технической ошибки или ошибки пилота.
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09:44
Шойгу проводит совещание по видеосвязи по поводу авиакатастрофы в Черном море.
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09:43
В пресс-службе Первого канала назвали имена сотрудников, находившихся в борту — корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов.
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09:42
По факту крушения самолета завели уголовное дело.
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09:38
В момент крушения самолет совершал маневр над Черным морем.
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09:38
Экипаж не подавал сигнала бедствия. По версии источника в экстренных службах, лайнер разбился, не успев набрать высоту.
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09:37
Шансов найти выживших в авиакатастрофе практически нет, уверен источник в Минобороны.
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09:32
В воде обнаружили личные вещи пассажиров. В пяти километрах от берега — маслянистое пятно.
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09:29
Обломки лайнера нашли в полутора километрах от берега на глубине 50-70 метров.
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09:18
Самолет упал. Обломки обнаружены в Черном море.
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08:56
На поиски пропавшего лайнера вылетел вертолет.
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08:57
В начале месяца на вручении госпремии доктор Лиза говорила о планах улететь в Донецк, потом в Сирию.
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08:55
Есть информация, что на борту могла находиться доктор Лиза. Пока не подтверждается.
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08:55
На борту исчезнувшего Ту-154 были находились журналисты Первого канала и «Звезды».
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08:47
Путину доложили об исчезновении Ту-154, летевшего в Сирию.
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08:45
Падение самолета пока не подтверждено. Но по предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования.
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08:30
Самолет мог упасть в горах Краснодарского края, утверждает источник в силовых структурах.
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08:22
Источник в Минобороны рассказал, что на борту пропавшего лайнера находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они должны были выступить на новогоднем концерте на аэродроме Хмеймим в Латакии.
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08:05
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 5:40 утра. Известно, что он направлялся в Сирию. На борту восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты и пресса.