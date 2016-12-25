Катастрофа Ту-154 — хроника Автор: По материалам СМИ. 25.12.2016 14:33 В Черном море найдены обломки самолета Ту-154 Минобороны России, который летел на российскую военную базу в Сирии. На его борту находились 92 человека: в их числе журналисты федеральных каналов и музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравить с Новым годом российских военных. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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