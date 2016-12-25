Катастрофа Ту-154 — хроника

Автор: По материалам СМИ. 25.12.2016 14:33
В Черном море найдены обломки самолета Ту-154 Минобороны России, который летел на российскую военную базу в Сирии. На его борту находились 92 человека: в их числе журналисты федеральных каналов и музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравить с Новым годом российских военных.
  • 11:23

    «Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — говорится в Twitter СПЧ.

  • 11:21

    В СПЧ сообщили, что Доктор Лиза все-таки летела на Ту-154 в Латакию.

  • 11:18

    Дело о крушении Ту-154 передадут в Центральный аппарат СК по поручению Бастрыкина.

  • 11:11

    Девять журналистов в списке.

  • 11:02

    В Кремле и СПЧ пока не располагают информацией о докторе Лизе. Ее пресс-секретарь молчит.

  • 10:53

    Источник сообщает, что Глинка летела на этом самолете из Москвы в Сочи и вышла.

  • 10:49

    Доктор Лиза в списке пассажиров.

  • 10:47

    На борту был директор департамента культуры Министерства обороны России Антон Губанков.

  • 10:46

    Руководитель ансамбля Валерий Халилов также в списке пассажиров.

  • 10:45

    64 музыканта из ансамбля имени Александрова

  • 10:44

    Минобороны публикует список погибших.

  • 10:31

    Телеканал «Звезда» назвал имена своей съемочной группы, находившейся в упавшем самолете. В Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

  • 10:28

    В Сочи организован штаб по поиску обломков самолета в море. Власти города обещают оказывать всю необходимую помощь родственникам.

  • 10:25

    Министерство обороны открыло горячую линию в связи с авиакатастрофой. Телефон 8-800-100-1886.

  • 10:18

    Источник «Интерфакса» предположил, что в самолет могла попасть птица.

  • 10:16

    Самолет Ту-154 упал на седьмой минуте полета.

  • 10:14

    На борту разбившегося самолета находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

  • 10:10

    В Кремле отреагировали на катастрофу в Черном море. По словам Пескова, президент ждет, когда будет полностью прояснена картина произошедшего.

  • 10:06

    Найдено первое тело погибшего.

  • 10:02

    В Минобороны подтверждают: на борту разбившегося Ту-154 было 92 человека.

  • 09:58

    В Адлер вылетела комиссия Минобороны.

  • 09:58

    Портал FlightRadar пишет в Twitter, что не получал полетных данных от Ту-154.

  • 09:56

    В СМИ появился список членов экипажа, разбившегося Ту-154.

    Приводим ниже: КВС майор Волков полковник Ровенский штурман подполковник Петухов штурман капитан Мамонов бортинженер старший лейтенант Парикмахеров бортинженер майор Трегубов бортмеханик старший сержант Сушков бортпереводчик старший лейтенант Суханов подполковник Негруб майор Долинский

  • 09:47

    В Совфеде исключают версию теракта. Сенатор Озеров предполагает, что самолет упал из-за технической ошибки или ошибки пилота.

  • 09:44

    Шойгу проводит совещание по видеосвязи по поводу авиакатастрофы в Черном море.

  • 09:43

    В пресс-службе Первого канала назвали имена сотрудников, находившихся в борту — корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов.

  • 09:42

    По факту крушения самолета завели уголовное дело.

  • 09:38

    В момент крушения самолет совершал маневр над Черным морем.

  • 09:38

    Экипаж не подавал сигнала бедствия. По версии источника в экстренных службах, лайнер разбился, не успев набрать высоту.

  • 09:37

    Шансов найти выживших в авиакатастрофе практически нет, уверен источник в Минобороны.

  • 09:32

    В воде обнаружили личные вещи пассажиров. В пяти километрах от берега — маслянистое пятно.

  • 09:29

    Обломки лайнера нашли в полутора километрах от берега на глубине 50-70 метров.

  • 09:18

    Самолет упал. Обломки обнаружены в Черном море.

  • 08:56

    На поиски пропавшего лайнера вылетел вертолет.

  • 08:57

    В начале месяца на вручении госпремии доктор Лиза говорила о планах улететь в Донецк, потом в Сирию.

  • 08:55

    Есть информация, что на борту могла находиться доктор Лиза. Пока не подтверждается.

  • 08:55

    На борту исчезнувшего Ту-154 были находились журналисты Первого канала и «Звезды».

  • 08:47

    Путину доложили об исчезновении Ту-154, летевшего в Сирию.

  • 08:45

    Падение самолета пока не подтверждено. Но по предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования.

  • 08:30

    Самолет мог упасть в горах Краснодарского края, утверждает источник в силовых структурах.

  • 08:22

    Источник в Минобороны рассказал, что на борту пропавшего лайнера находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они должны были выступить на новогоднем концерте на аэродроме Хмеймим в Латакии.

  • 08:05

    Самолет Ту-154 пропал с радаров в 5:40 утра. Известно, что он направлялся в Сирию. На борту восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты и пресса.

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