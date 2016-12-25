Шавкат Мирзиеев: За три месяца у наших народов произошло очень много позитивного

Автор: Админ . 25.12.2016 11:17

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев искренне приветствовал главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который прибыл сегодня в Самарканд с рабочим визитом.

 «Мне очень приятно, что когда это все случилось, вы во главе с премьер-министром отправили очень солидную делегацию. И в те тяжелые минуты вы были с нами. А сегодня вы почтили память нашего первого президента. Это совершенно иное ваше отношение к Исламу Абдуганиевичу и народу Узбекистана», — сказал Шавкат Мирзиеев.

«Ислам Абдуганиевич мне рассказывал, как вы на ШОС последний раз разговаривали. Он мне говорил: «Ты готовься, мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек». Но так уж получилось… Я думаю, мы все, что он говорил, теперь должны исполнять», – добавил глава РУз.

«За эти три месяца при вашей поддержке очень много позитивного у наших народов произошло. Они этих дней очень долго ждали. Скажу вам искренне: мне даже письма пишут с Киргизии. С благодарностью о том, что во главе с Алмазбеком Шаршеновичем открыли дорогу. Взятый нами темп надо продолжать», — отметил Шавкат Мирзиеев.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 19 по 25 декабря. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2861
    Евро72.2966
    Российский рубль1.1220
    Казахский тенге0.2069

     

     