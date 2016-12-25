Алмазбек Атамбаев считает президента Узбекистана не просто знакомым, а братом

Автор: Админ . 25.12.2016 11:19

В ходе рабочего визита в Самарканд глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев еще раз поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеева с избранием на пост президента РУз.

«Вы — человек, которого я считаю в какой-то мере не просто знакомым, а братом. Мой брат после развала Советского Союза переехал в Узбекистан, работал простым учителем в одном городке. Так получилось, что я его не видел почти 14 лет. Именно вы мне привезли гостинцев в Ташкенте, я помню», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«В 2007 году и я, и вы были премьер-министрами. Я говорил о том, что у нас должны быть по-настоящему братские отношения между странами. Вы мне очень близки», — добавил он.

Комментарии (2) на “Алмазбек Атамбаев считает президента Узбекистана не просто знакомым, а братом”

  1. Правда:
    25.12.2016 в 13:19

    Все люди братья, поэтому дружба и явление новых братьев нормальная практика, как переименование имен, из которого Алмаз-бей, стал Алешей, а затем Алишом.

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  2. Бурундук:
    25.12.2016 в 13:54

    Замолол…

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