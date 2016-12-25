В Москве жестоко убили 12-летнюю школьницу. Убийца, предположительно, уроженец Кыргызстана Автор: По материалам СМИ. 25.12.2016 11:14 Днем 24 декабря в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве в ванной комнате была обнаружена мертвой 12-летняя девочка, передает телеканал РЕН ТВ. В квартире находились бабушка и четырехлетний ребенок. Также там проживают и другие члены семьи убитой, но в момент преступления их не было на месте.

На теле школьницы следователи насчитали не менее 14 колото-резаных ранений и многочисленные травмы. По предварительным данным, орудием убийства стала отвертка или заточка. Источник телеканала сообщил, что квартиру, где все произошло, снимала семья из Кыргызстана. По данным СМИ, полицейские не обнаружили следов взлома на двери. Это может говорить о том, что девочка знала убийцу и сама открыла ему дверь, либо у преступника были ключи от квартиры. При этом родственники девочки вначале пытались выдать убийство за суицид. Такие показания изначально давала мать ребенка.

Однако позже женщина выдвинула другую версию, предположив, что преступление мог совершить бывший супруг ее сестры. Она рассказала, что мужчина регулярно угрожал ей самой и дочери, а также сестре. Как отметил телеканал, среди подозреваемых в убийстве ребенка как минимум четверо мужчин, в том числе родственники девочки.

В воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что московские оперативники задержали предполагаемого убийцу. «Мужчина пытался выехать за пределы России. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий», — сказала Волк. Подозреваемым оказался сожитель родственницы девочки 1995 года рождения. Во время допроса задержанный признал вину.

*предполагаемый убийца Чынгыз Ж. По информации Life, подозреваемый был задержан в одном из московских аэропортов. Молодой человек пытался уехать на родину в Кыргызстан. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »



БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 19 по 25 декабря. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее









КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.2861 Евро 72.2966 Российский рубль 1.1220 Казахский тенге 0.2069