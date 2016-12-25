Автор: Админ . 25.12.2016 11:13

Сегодня памятный день — 20 лет назад мы подписали договор о дружбе между нашими странами, и сегодня мы открываем новую страницу, этот договор теперь не будет просто бумагой, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 24 декабря в Самарканде.

«Я почти 5 лет работал с Исламом Каримовым, пусть земля ему будет пухом. В ходе встречи он говорил, что мы должны снять все вопросы между нашими странами. Хорошо, что сегодня представилась возможность почтить его память. Мы еще в 2007 году говорили, что у нас должны быть братские отношения между странами», — сказал президент.

«У каждого президента своя эпоха, свои заслуги. Ислам Каримов смог сохранить в Узбекистане стабильность, это очень важно. У нас в Кыргызстане произошли 2 революции, это тяжело», — сказал А.Атамбаев.

Президент Кыргызстана поздравил Шавката Мирзиеева с избранием. «Я хочу еще раз поздравить вас с избранием на пост президента Узбекистана. Вы человек, которого я считаю братом, вы мне очень близки… Вы тот лидер, которого ждал Узбекистан. Теперь надо большой упор сделать на развитии экономики, на снятии барьеров. У нас раньше было одно государство, Кокандское ханство, тогда не было границ», — отметил А.Атамбаев, обращаясь к Ш.Мирзиееву.