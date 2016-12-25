Президент Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова
Автор: Админ . 25.12.2016 11:10
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, в ходе рабочего визита в Республику Узбекистан возложил цветы к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде.
Глава государства почтил память Ислама Каримова вместе с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который также возложил цветы к месту захоронения первого Президента Узбекистана.
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