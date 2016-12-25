Польская община потребовала от Киева автономии для Львовской области

Автор: По материалам СМИ. 25.12.2016 10:39

Во Львове состоялся форум польской общины, на котором было принято решение потребовать от Киева экономической автономии области, сообщает «Пресса Украины». Это, по мнению участников, необходимо для налаживания экономических связей и дальнейшей интеграции с Польшей.

В общине негативно оценивают ситуацию с экономическим развитием региона. По мнению председателя объединения поляков Сергея Лукьяненко, Львовская область отстает в данной области от поляков на 50 лет. «Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст жителям возможность реализовать себя», — заявил он.

При этом сенатор сейма от правящей партии «Право и Справедливость» Ян Жарин, считает, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. Львов всегда был верным полякам, и они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу, отметил он.

В июле 2016 года с просьбой о создании территориальной автономии в Одесской области к президенту Украины Петру Порошенко обратился Союза гагаузов страны. Аналогичную просьбу также выразили представители болгарской диаспоры и Ассамблея румын Буковины. Этническое объединение попросило наделить территорию компактного проживания румын в Черновицкой области статусом территориальной автономии.

28 июня Порошенко заявил, что признает право крымских татар на самоопределение — создание автономии — в составе государства. В мае украинский президент пообещал, что в ближайшее время инициирует внесение в конституцию соответствующих изменений.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 19 по 25 декабря. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2861
    Евро72.2966
    Российский рубль1.1220
    Казахский тенге0.2069

     

     