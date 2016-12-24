Bild раскрыл рождественское меню Меркель

Автор: По материалам СМИ. 24.12.2016 19:34

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии Рождества купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild.

Общая сумма покупок составила около 100 евро. Это обычные для лидера ФРГ продукты, в которых нет ничего праздничного, пишет издание.

Как утверждает Bild, в этом году на столе Меркель не будет ни традиционного рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя. Единственное, чем сможет полакомиться канцлер, исходя из ее покупок, — это 300 граммов конфет Mon Chéri.

Судя по фотографиям, в магазине Меркель сопровождали несколько охранников. По подсчетам издания, за год она посетила этот супермаркет порядка 30 раз.

В декабре 2015-го Time и Financial Times признали Меркель человеком года. В 2016 году ей досталось третье место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

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