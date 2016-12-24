Всегда на распутье. Центральная Азия между глобализацией и регионализацией Автор: По материалам СМИ. 24.12.2016 14:06 Вероятность создания в Центральной Азии собственных технологических зон в рамках «новой реальности» нулевая. Несмотря на обширные запасы сырья и декларируемые из года в год высокие темпы роста ВВП, доля региона в абсолютных величинах по мировым масштабам незначительна. Экономики таких объемов не в состоянии профинансировать создание собственной технологической и научной базы. Что касается дешевых сегментов производства, в том числе тех, которые сегодня выводятся из Китая, то Центральная Азия вряд ли сможет конкурировать с такими странами, как Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия. Они уже оседлали этот процесс и имеют преимущество в виде близости к международным морским торговым маршрутам. В Центральной Азии нет научно-технического потенциала для превращения в самостоятельный региональный центр развития. http://maxala.org/glavnaya/48265-vsegda-na-raspute-centralnaya-aziya-mezhdu-globalizaciey-i-regionalizaciey.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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