Автор: По материалам СМИ. 24.12.2016 14:03

В Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в

Центральной Азии (МКПЧ ЦА) поступают многочисленные обращения мусульман из стран

Африки и Азии, в которых они выражают тревогу в связи долголетием своих президентов.

В качестве наиболее яркого примера приводится 92 летний

президент Зимбабве Роберт Мугабе, возглавляющий страну более 30 лет, и который,

судя по всему, покидать свой пост не собирается.

«Эта тенденция вызывает

большую тревогу, — подчеркивается в письмах мусульман. — Пожилые президенты не

силах принимать разумные решения и тормозят развитие страны. Необходимо срочно

найти решение этой проблемы».

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию,

руководство СМК и МКПЧ ЦА направило письмо Генеральному директору Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен, в котором настоятельно призывает

обратиться к научному сообществу с просьбой приостановить все

научно-исследовательские работы, направленные на продление человеческой жизни.

«Как бы это парадоксально не звучало, но человечество столкнулось

с ситуацией, когда долголетие стало причиной культурной и экономической

деградации многих азиатских и африканских странах. Управляя государствами

престарелые президенты наносят вред, который превосходит последствия стихийных

бедствий, войн и эпидемии вместе взятых» — говорится в послании.

Мусульмане уверены в том, что глобальное потепление климата на

планете также вызвано тем, что в силу возрастных изменений в головном мозге,

пожилые президенты не в состоянии понять преимущества передовых технологий в

промышленности и всячески препятствуют их внедрению в своих

странах.

Пресс-служба

Союза мусульман Казахстана