В Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в
Центральной Азии (МКПЧ ЦА) поступают многочисленные обращения мусульман из стран
Африки и Азии, в которых они выражают тревогу в связи долголетием своих президентов.
В качестве наиболее яркого примера приводится 92 летний
президент Зимбабве Роберт Мугабе, возглавляющий страну более 30 лет, и который,
судя по всему, покидать свой пост не собирается.
«Эта тенденция вызывает
большую тревогу, — подчеркивается в письмах мусульман. — Пожилые президенты не
силах принимать разумные решения и тормозят развитие страны. Необходимо срочно
найти решение этой проблемы».
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию,
руководство СМК и МКПЧ ЦА направило письмо Генеральному директору Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен, в котором настоятельно призывает
обратиться к научному сообществу с просьбой приостановить все
научно-исследовательские работы, направленные на продление человеческой жизни.
«Как бы это парадоксально не звучало, но человечество столкнулось
с ситуацией, когда долголетие стало причиной культурной и экономической
деградации многих азиатских и африканских странах. Управляя государствами
престарелые президенты наносят вред, который превосходит последствия стихийных
бедствий, войн и эпидемии вместе взятых» — говорится в послании.
Мусульмане уверены в том, что глобальное потепление климата на
планете также вызвано тем, что в силу возрастных изменений в головном мозге,
пожилые президенты не в состоянии понять преимущества передовых технологий в
промышленности и всячески препятствуют их внедрению в своих
странах.
Пресс-служба
Союза мусульман Казахстана