Врач НЦОМиД, который пришел на работу с ружьем, уволен

Автор: АКИpress . 24.12.2016 13:57

«Здоровье» (АКИpress) — Врач Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД), который 22 декабря пришел на работу с ружьем, был уволен. Об этом сообщил АКИpress министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«Это совершенно недопустимо,- подчеркнул министр. — Врач, который хочет лечить, должен лечить, а не приходить с оружием».

26-летний Н. Жениш уулу проработал в НЦОМиД два года на полставки.

Два дня назад он пришел на ночное дежурство с пневматическим ружьем, чтобы похвастаться перед коллегой, однако перед входом в здание больницы у него возникла перепалка с сотрудниками службы безопасности, которые не допустили его в здание и вызвали милицию.