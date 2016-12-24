Атамбаев обсудит с Мирзиеевым проект строительства железной дороги из Китая до Персидского залива Автор: Админ . 24.12.2016 13:54 В ходе предстоящих визитов в Узбекистан президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намерен обсудить перспективы строительства железной дороги из Китая до Персидского залива, сообщает «Интерфакс». «Выражу совместный интерес (Кыргызстана и Ирана) к строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран, и это будет одной из главных тем моих предстоящих визитов в Узбекистан и Китай», – сказал Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани. В свою очередь Рухани заявил, что Иран полностью поддерживает инициативу строительства этой железной дороги. «Это будет в интересах наших стран, в интересах всего региона», – сказал он, добавив, что Иран готов оказывать техническую поддержку этому проекту. В случае завершения строительства данной железной дороги у стран Центральной Азии появится удобный выход к морю. По данным кыргызской стороны, транзитная мощность дороги составит до 15-20 млн тонн груза в год. Напомним, что рабочий визит президента Кыргызстана в Узбекистан запланирован на 24 декабря, визит в Китай ожидается в первой декаде января 2017 года. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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