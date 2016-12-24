Атамбаев обсудит с Мирзиеевым проект строительства железной дороги из Китая до Персидского залива

Автор: Админ . 24.12.2016 13:54
В ходе предстоящих визитов в Узбекистан президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намерен обсудить перспективы строительства железной дороги из Китая до Персидского залива, сообщает «Интерфакс».
«Выражу совместный интерес (Кыргызстана и Ирана) к строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран, и это будет одной из главных тем моих предстоящих визитов в Узбекистан и Китай», – сказал Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.  В свою очередь Рухани заявил, что Иран полностью поддерживает инициативу строительства этой железной дороги. «Это будет в интересах наших стран, в интересах всего региона», – сказал он, добавив, что Иран готов оказывать техническую поддержку этому проекту.  В случае завершения строительства данной железной дороги у стран Центральной Азии появится удобный выход к морю. По данным кыргызской стороны, транзитная мощность дороги составит до 15-20 млн тонн груза в год.
Напомним, что рабочий визит президента Кыргызстана в Узбекистан запланирован на 24 декабря, визит в Китай ожидается в первой декаде января 2017 года.

Комментарии (3) на “Атамбаев обсудит с Мирзиеевым проект строительства железной дороги из Китая до Персидского залива”

  1. Тихо в уголке..:
    24.12.2016 в 14:05

    За чей чсёт банкет?

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  2. Йцу:
    24.12.2016 в 14:16

    Сочувствую Мирзиееву!

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  3. Фрунзенец:
    24.12.2016 в 19:39

    А где деньги Зин?

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