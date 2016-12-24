Новоизбранные депутаты местных кенешей не получат свои значки. Об этом стало известно на заседании независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций.
Однако сегодня при замерах продукции, изготовленной ОсОО «Медальер», стало известно, что размеры не соответствуют требованиям: изображение флага составляет 27,5 х 16 вместо 27 х 16. Более того, выяснилось, что техническая спецификация составленная закупщиком, некорректна.
«В течение семи рабочих дней комиссия примет решение по вопросу. До его вынесения по лоту №1 никаких действий не предпринимать», — огласил решение председатель комиссии Даир Жумабаев.
Представитель Центризбиркома от комментариев отказался.
Новоизбранные депутаты местных кенешей не получат свои значки.
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как же они будут теперь жить без них?
лишили того, без чего жизнь становится безсмысленной и невыносимой.
Значки это главная проблема государства.