Из России везут запчасти для ремонта Токтогульской ГЭС

Автор: ИА «24.kg» . 24.12.2016 10:44

Российские специалисты обнаружили место повреждения кабельной линии. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

 По его словам, в Кыргызстан готовы выехать с запчастями еще три человека из России, чтобы приступить к ремонту. «По диагностике повреждения есть положительная динамика. Специалисты вскрыли кожух, нашли поломку», — сказал Дуйшенбек Зилалиев.

Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на 15 метров. Заменить планируется 28 метров кабеля. Он имеется в резерве. Весной начнется полная замена кабельной линии.

Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.

Комментарии (8) на “Из России везут запчасти для ремонта Токтогульской ГЭС”

  1. SOS:
    24.12.2016 в 10:58

    Оккупант, помоги!
    Безликие.

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  2. КР:
    24.12.2016 в 11:10

    Приехавших российских специалистов надо уговорить остаться. На всякий случай ! Обучить их кыргызскому языку. …Тогда, вообще,…цены им не будет !

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  3. любопытный:
    24.12.2016 в 11:34

    А кыргызские специалисты сами, без посторонней помощи не могут обнаружить место повреждения кабельной линии и произвести самостоятельно ремонт? Дожили!

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  4. СС!.:
    24.12.2016 в 16:38

    Ген. директора ОАО «ЭС» за укрывательство надо привлечь к ответственности, и уволит с работы, такие же все остальные директора в ОАО «ЭС».

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  5. Аноним:
    24.12.2016 в 18:24

    Да мы уже знаем что наши горе «энергетики» только и могут нажимать на кнопки и поднимать и опускать рычаги,спасибо россиянам,они перед окончанием очередного ремонта показывают им на какие кнопки нажимать,постоянные отключения связаны с тем что при малейшей непонятной ситуацией энергетики просто отключают свет и ждут «а вось пронесет»

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  6. КР:
    24.12.2016 в 19:26

    И это при том, что в директора в энергетике (как и во всех других областях) выстраивается расталкивающая друг друга очередь.

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