Российские специалисты обнаружили место повреждения кабельной линии. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.
Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на 15 метров. Заменить планируется 28 метров кабеля. Он имеется в резерве. Весной начнется полная замена кабельной линии.
Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.
Оккупант, помоги!
Безликие.
Приехавших российских специалистов надо уговорить остаться. На всякий случай ! Обучить их кыргызскому языку. …Тогда, вообще,…цены им не будет !
А кыргызские специалисты сами, без посторонней помощи не могут обнаружить место повреждения кабельной линии и произвести самостоятельно ремонт? Дожили!
Доживем, когда останутся только специалисты-кыргызы ?
Кыргызских специалистов дипломы купленные?
Ген. директора ОАО «ЭС» за укрывательство надо привлечь к ответственности, и уволит с работы, такие же все остальные директора в ОАО «ЭС».
Да мы уже знаем что наши горе «энергетики» только и могут нажимать на кнопки и поднимать и опускать рычаги,спасибо россиянам,они перед окончанием очередного ремонта показывают им на какие кнопки нажимать,постоянные отключения связаны с тем что при малейшей непонятной ситуацией энергетики просто отключают свет и ждут «а вось пронесет»
И это при том, что в директора в энергетике (как и во всех других областях) выстраивается расталкивающая друг друга очередь.