Кыргызские политики скоро начнут обещать звезды с неба

Автор: АКИpress . 24.12.2016 10:42

Бишкек (АКИpress)- Сегодня политики демонстрировали, как обещать золотые горы и ничего не делать. Депутат Айтмамат Назаров из фракции «Кыргызстан», которая обещала по 50 тыс. сомов каждой семье, где родился новорожденный, сообщил, что правительство пока дало отрицательное заключение их законопроекту. Оказывается, в бюджете нет для этого …денег.

«По предварительным подсчетам, на эти цели потребовалось бы в год 7 млрд сомов», — говорит депутат. Но это устаревшие данные — в 2015 году в стране родились 163 452 детей, то есть им нужно было бы выплатить 8 млрд 172 млн 600 тыс. сомов.

Вообще-то, в мире есть две категории стран, в которых существуют причины выплачивать деньги за рождение новых граждан. Первая категория — это так называемые государства-рантье, то есть экспортеры природных ресурсов, которые платят своим подданным из этих доходов, но одновременно забирают их права. Другими словами, государство платит, а ты не задаешь вопросы.

Вторая категория — это страны, которые демографически вымирают. Материнский капитал, которые наши полулисты-политики по традиции скопировали у России, направлен на стимулирование рождаемости. После 10 лет этой политики результаты неутешительные — рождаемость в целом не повысилась, а деньги из бюджета разворовывают. Фактически, данная политика стала еще одной коррупционной схемой.

Какая причина есть у правительства Кыргызстана потратить 8 млрд сомов на пособия? Никакой. Самое главное, даже если бы было 100 причин, то внедрить это не представляется возможным — в бюджете таких денег нет и не будет в ближайшие годы.

Для популистов есть еще одна оригинальная идея заполучить мандат и красивую жизнь — обещать достать с неба звезду, а потом сообщить, что Академия наук признала эту вероятность ничтожной.

Один комментарий на “Кыргызские политики скоро начнут обещать звезды с неба”

  1. 17:
    24.12.2016 в 11:03

    В Азии слово ничего не стоит, давно пара привыкнуть

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