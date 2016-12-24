Автор: АКИpress . 24.12.2016 10:41

Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане с официальным визитом находится президента Ирана Хасан Роухани. Судя по совместному заявлению, да и по общей логике, Иран продолжает политику выхода из международной изоляции и ищет политическую поддержку своей политике на Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

Кыргызстану, в свою очередь, нужны инвестиции. В заявлении, например, говорится, что иранская сторона выразила заинтересованность в инвестировании в крупные гидроэнергетические проекты в Кыргызстане, в этой связи иранской компании «ANA Energy management Company рекомендовано активизировать свою деятельность в Кыргызстане.

Иран, учитывая его энергетические запасы, может инвестировать некую сумму, как он сделал в соседнем Таджикистане. Пара небольших ГЭС уже стали бы прорывом.

В отличие от Индии, где президент Атамбаев был с государственным визитом на этой неделе, с Ираном не существует даже авиарейса — существовавший когда-то рейс в Мешхед оказался коммерчески невыгодным.

Кроме того, иранская сторона долгие годы добивается послабления визового режима. Сегодня этот вопрос вновь поднимался между главами двух государств. По словам Атамбаева, МИД Кыргызстана и Ирана должны внести предложения по облегчению визового режима между странами. Кстати, граждане Ирана освобождены от регистрации по месту пребывания в 5-дневный срок на паритетной основе — они должны зарегистрироваться после 8 дней.

Несколько лет назад иранская сторона присоединилась к дискуссиям по строительству железной дороги из Ирана в Китай. На этот раз этот вопрос вновь обсудили. Для Ирана выгодно соединиться с Китаем через Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан по одной колее. Сейчас существует железная дорога Иран-Туркменистан-Казахстан-Китай. Хотя Хасан Роухани сегодня говорил про железную дорогу Иран-Турменистан-Узбекистан-Кыргызстан-Китай.

Атамбаев про железную дорогу будет говорить во время предстоящих визитов в Самарканд и Пекин. Позицию Кыргызстан уже озвучил — дорога должна пройти через Торугарт и Нарын, то есть с перспективой ее соединения с Балыкчы.

С геополитикой чуть сложней. Иран продолжает политику поддержки шиитского меньшинства в странах Ближнего Востока, как когда-то он делал в Афганистане во время Советского вторжения. Основные боеспособные части Башара Асада, которые штурмовали восточный Аллепо, состоят из иранских солдат и наемников…

ОТ РЕДАКЦИИ

Что бы ни говорили, ни обещали политики в плане «инвестиций», на деле это означает в первую очередь религиозное внедрение. Дойдет ли дело до строительства железной дороги — это еще вопрос. А вот мечети опять будут строить и опять будут вести проповеди.