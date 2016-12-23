Путин оценил свое влияние на мировую политику цитатой из «Кавказской пленницы» Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 16:46 Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил в ответ на вопрос журналиста ВГТРК о том, как он оценивает свое влияние на события, происходящие в мировой политике, в том числе Brexit и выборы в США. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Глава государства констатировал, что Демократическая партия США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы. «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выбор в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?» — сказал Путин, делая отсылку к шутке из советской комедии «Кавказская пленница». Российский лидер также отметил, что не склонен относить на свой счет симпатии значительной части сторонников республиканской партии. «В данном случае я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы», — подчеркнул он. *** Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, пошутил про победу Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Задавая вопрос, журналист ВГТРК отметил: «на своей прощальной пресс-конференции пока что ваш коллега Барак Обама сказал, что 37 процентов республиканцев вам симпатизируют и что [40-й президент США] Рональд Рейган, если бы узнал, он бы в гробу перевернулся». Путин ответил, что «лучше бы они, конечно, не трогали бы, всуе не упоминали бы прежних своих деятелей». «Не знаю, кто бы перевернулся в гробу. Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме», — добавил президент. «До конца шел. Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», — заявил Путин и усмехнулся. В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию в США, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах. Российские власти подобные утверждения последовательно опровергали. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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