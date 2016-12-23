Путин оценил свое влияние на мировую политику цитатой из «Кавказской пленницы»

Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 16:46

1281223Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил в ответ на вопрос журналиста ВГТРК о том, как он оценивает свое влияние на события, происходящие в мировой политике, в том числе Brexit и выборы в США. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Глава государства констатировал, что Демократическая партия США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы. «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выбор в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?» — сказал Путин, делая отсылку к шутке из советской комедии «Кавказская пленница».

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