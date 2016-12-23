Автор: Админ . 23.12.2016 16:30

Неравнодушные граждане страны обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву, премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову и торага Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову с просьбой рассмотреть ситуацию с грубым нарушением нескольких законов КР: Лесного кодекса, «О растительном и животном мире», «Об особо охраняемых территориях» «О государственной и муниципальной службе», а также подписанных страной международных соглашений, конвенций об охране и защите природы.

SOS!

Кыргызстанцы просят взять под личный контроль утвержденный в 2016 году детализированный «План мероприятий по демонтажу системной коррупции в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ КР).

Они выделяют три наиболее острые категории проблем с охраной живой природы:

противозаконная вырубка хвойных и других лесов;

противозаконная выдача охот-лицензий, браконьерство и коррумпированная структура инохоты;

коррумпированность институтов государственной власти, наделенных полномочиями по охране природы.

Активисты предлагают

Выработать механизмы по назначению кадров в природоохранной системе по критериям не менее строгим, чем люстрация чиновников, задействованных в экоциде.

Экоцид — массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Степень массовости необходимо установить в соответствии с международными нормами по охране дикой природы.

В связи с отменой срока давности по экоциду, принятой на последнем референдуме в Конституции страны:

наказать всех виновных в преступлениях, связанных с незаконной вырубкой леса, незаконной охотой и коррупционными действиями в природоохранных госучреждениях КР с момента независимости Кыргызстана;

ужесточить все взаимосвязанные законодательства об охране лесов, ввести уголовную ответственность за незаконную вырубку всех типов лесов, а не только ореховых и арчовых;

реформировать ГАООСиЛХ ПК КР и все связанные с ним вышестоящие и нижестоящие гос- и территориальные институты власти;

ввести мораторий на охоту диких животных до 2022 года и ужесточить наказание до уголовного за все факты, вне зависимости от времени правонарушения;

запретить въезд и коммерческую эксплуатацию на территории Кыргызстана передвижных океанариумов (дельфинариев), передвижных зверинцев и цирковых трупп с использованием диких и одомашненных животных;

разработать и реализовать госпрограмму по посадке быстрорастущего леса для решения проблемы отсутствия древесины и для восстановления уже истребленного леса;

разработать госпрограмму по экологическому воспитанию в яслях, детских садах, школах, университетах, технических учебных заведениях;

повсеместно поддерживать создание юннатских кружков, уроков юных натуралистов, воспитание и повсеместную мобилизацию зеленых патрулей.

ОТ РЕДАКЦИИ

Добавим еще один важный пункт. Надо срочно убраться с должности мэра Бишкека Албека Ибраимова, прозванного бишкекчанами Дровосек за то, что он безжалостно уничтожает деревья в столице! Если он просилит еще год — он вырубит и Ботанический сад, на который нацелился под предлогом дорожных проблем. Долой Дровосека!