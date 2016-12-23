Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат парламента КР Айтмамат Назаров.
«Подобные законы есть в других странах, например в России. Надеемся, что Жогорку Кенеш его поддержит, потому что если документ примут, многие молодые семьи получат существенную поддержку. Иначе будем и дальше наблюдать, как наши женщины уезжают в Россию, чтобы родить там. А это влияет на демографию», — сказал член парламента.
Однако с мнением депутата не согласился его коллега Узарбек Жылкыбаев. Он считает, что проект не пройдет, так как нет источника финансирования.
«Нет надобности поднимать рождаемость такими законами. С демографией у нас все нормально, да и денег в бюджете нет. Сначала давайте добьемся, чтобы сделать бесплатными роды. Ведь в родильных домах при родах отдаем минимум $100», — сказал депутат.
чего-чего, у киргизов надо такому поучиться, чтобы родить в россии и получить маткапитал в размере около полумиллиона рублей. мало того, они тащут в россию родителей и других родственников, чтобы оформить им российские пенсии. да много чего умеют киргизы в этом плане.
Некоторые кыргызстанки берут гражданство России — словно это так просто, захотел, взял, да почти семь лет ада надо пройти, чтобы его получить, давно уже все усложнили, депутат наверное на луне был все это время до того как мандат получил.