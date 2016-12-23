Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей — депутат

Автор: Админ . 23.12.2016 16:26

Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат парламента КР Айтмамат Назаров.

 По его словам, сейчас в республике разрабатывают законопроект, предусматривающий выплату 50 тысяч сомов за рождение ребенка.

«Подобные законы есть в других странах, например в России. Надеемся, что Жогорку Кенеш его поддержит, потому что если документ примут, многие молодые семьи получат существенную поддержку. Иначе будем и дальше наблюдать, как наши женщины уезжают в Россию, чтобы родить там. А это влияет на демографию», — сказал член парламента.

Однако с мнением депутата не согласился его коллега Узарбек Жылкыбаев. Он считает, что проект не пройдет, так как нет источника финансирования.

«Нет надобности поднимать рождаемость такими законами. С демографией у нас все нормально, да и денег в бюджете нет. Сначала давайте добьемся, чтобы сделать бесплатными роды. Ведь в родильных домах при родах отдаем минимум $100», — сказал депутат.

Комментарии (2) на “Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей — депутат”

  1. Аноним:
    23.12.2016 в 16:40

    чего-чего, у киргизов надо такому поучиться, чтобы родить в россии и получить маткапитал в размере около полумиллиона рублей. мало того, они тащут в россию родителей и других родственников, чтобы оформить им российские пенсии. да много чего умеют киргизы в этом плане.

    Ответить
  2. читатель:
    23.12.2016 в 17:35

    Некоторые кыргызстанки берут гражданство России — словно это так просто, захотел, взял, да почти семь лет ада надо пройти, чтобы его получить, давно уже все усложнили, депутат наверное на луне был все это время до того как мандат получил.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 19 по 25 декабря. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2861
    Евро72.2966
    Российский рубль1.1220
    Казахский тенге0.2069

     

     