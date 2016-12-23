Использование термина «иностранный агент» — «сознательный выбор, предполагающий, что эти организации — предатели», — говорится в сообщении. В список попали НКО, которые борются с распространением ВИЧ, применением пыток и даже защищают перелетных птиц.

Госдепартамент США призывает Россию отменить этот закон и следовать своим международным обязательствам. «Народ России заслуживает сильное, демократическое правительство, которое уважает роль гражданского общества, а не подавляет важную работу НКО», — говорится в заявлении.

Закон об «иностранных агентах» был принят в России в 2012 году. Министерство юстиции включает в реестр организации, которые, по его данным, получают финансирование из-за рубежа и ведут политическую деятельность.

8 декабря глава Совета по правам человека Михаил Федотов на встрече с президентом Путиным отметил, что при реализации закона об НКО-иноагентах случается много перегибов. В ответ на это Путин заметил, что поручил пересмотреть закон, в частности – в отношении экологических организаций. Сейчас они составляют треть списка НКО-иностранных агентов.