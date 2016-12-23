В Иссык-Кульской области религиозные деятели советуют родителям не отправлять детей в школы

Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 11:30

Религиозные деятели проводят подворовой обход в домах Иссык-Кульской области и

советуют родителям не отправлять детей в школы. Об этом сообщил депутат Жогорку

Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев на заседании парламента КР в

четверг.

«Религиозные деятели в Иссык-Кульской заходят в каждый дом и

рекомендуют родителям школьников не посещать занятия в школах», — сообщил

депутат.

По его словам, правительство должно в срочном порядке

отреагировать на данную ситуацию.

«Эта прямая угроза целостности

государства, надо срочно отреагировать на данный случай. Политики сами начали

вовлекать священнослужителей в выборы и что из этого вышло? Они стали диктовать,

ходить детям в школу или нет», — возмутился депутат.

В свою очередь

полномочный представитель правительства в парламенте Ашырбек Темирбаев ответил,

что такая информация поступила в правительство неделю назад.

«На следующий же день премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал поручение разобраться

в этом вопросе вице-премьер министру Чолпон Султанбековой. Соответствующие меры

будут приняты», — ответил А.Темирбаев.

КирТАГ