В Иссык-Кульской области религиозные деятели советуют родителям не отправлять детей в школы

Религиозные деятели проводят подворовой обход в домах Иссык-Кульской области и
советуют родителям не отправлять детей в школы. Об этом сообщил депутат Жогорку
Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев на заседании парламента КР в
четверг.
«Религиозные деятели в Иссык-Кульской заходят в каждый дом и
рекомендуют родителям школьников не посещать занятия в школах», — сообщил
депутат.
По его словам, правительство должно в срочном порядке
отреагировать на данную ситуацию.
«Эта прямая угроза целостности
государства, надо срочно отреагировать на данный случай. Политики сами начали
вовлекать священнослужителей в выборы и что из этого вышло? Они стали диктовать,
ходить детям в школу или нет», — возмутился депутат.
В свою очередь
полномочный представитель правительства в парламенте Ашырбек Темирбаев ответил,
что такая информация поступила в правительство неделю назад.
«На следующий же день премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал поручение разобраться
в этом вопросе вице-премьер министру Чолпон Султанбековой. Соответствующие меры
будут приняты», — ответил А.Темирбаев.
КирТАГ