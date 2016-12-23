В Иссык-Кульской области религиозные деятели советуют родителям не отправлять детей в школы

Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 11:30

Религиозные деятели проводят подворовой обход в домах Иссык-Кульской области и
советуют родителям не отправлять детей в школы. Об этом сообщил депутат Жогорку
Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев на заседании парламента КР в
четверг.

«Религиозные деятели в Иссык-Кульской заходят в каждый дом и
рекомендуют родителям школьников не посещать занятия в школах», — сообщил
депутат.

По его словам, правительство должно в срочном порядке
отреагировать на данную ситуацию.

«Эта прямая угроза целостности
государства, надо срочно отреагировать на данный случай. Политики сами начали
вовлекать священнослужителей в выборы и что из этого вышло? Они стали диктовать,
ходить детям в школу или нет», — возмутился депутат.

В свою очередь
полномочный представитель правительства в парламенте Ашырбек Темирбаев ответил,
что такая информация поступила в правительство неделю назад.

«На следующий же день премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал поручение разобраться
в этом вопросе вице-премьер министру Чолпон Султанбековой. Соответствующие меры
будут приняты», — ответил А.Темирбаев.

КирТАГ

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