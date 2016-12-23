Автор: Админ . 23.12.2016 11:18

Для экономики Кыргызстана $500 миллионов – очень большая сумма. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, во всех коммерческих банках находится $1,2 миллиарда. А в одном только фонде – 35 процентов этих средств.

«Экономика в короткий период не может поглотить эти деньги. У нас нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят», — сказал Эльдар Абакиров.

Он добавил, что в будущем правительство намерено обучать предпринимателей разрабатывать бизнес-проекты.

Назвать, куда будут потрачены имеющиеся в фонде деньги, чиновник не смог.