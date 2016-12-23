Для экономики Кыргызстана $500 миллионов – очень большая сумма. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.
«Экономика в короткий период не может поглотить эти деньги. У нас нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят», — сказал Эльдар Абакиров.
Он добавил, что в будущем правительство намерено обучать предпринимателей разрабатывать бизнес-проекты.
Назвать, куда будут потрачены имеющиеся в фонде деньги, чиновник не смог.
,,,»у нас нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят…», мы можем только догадываться чего они хотят,,,, но вот печалька — не дают,,,!!!