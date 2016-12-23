КР не может освоить $500 миллионов Российско-Кыргызского фонда развития

Автор: Админ . 23.12.2016 11:18

Для экономики Кыргызстана $500 миллионов – очень большая сумма. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

 По его словам, во всех коммерческих банках находится $1,2 миллиарда. А в одном только фонде – 35 процентов этих средств.

«Экономика в короткий период не может поглотить эти деньги. У нас нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят», — сказал Эльдар Абакиров.

Он добавил, что в будущем правительство намерено обучать предпринимателей разрабатывать бизнес-проекты.

Назвать, куда будут потрачены имеющиеся в фонде деньги, чиновник не смог.

Один комментарий на “КР не может освоить $500 миллионов Российско-Кыргызского фонда развития”

  1. Gorez:
    23.12.2016 в 11:43

    ,,,»у нас нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят…», мы можем только догадываться чего они хотят,,,, но вот печалька — не дают,,,!!!

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 19 по 25 декабря. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2861
    Евро72.2966
    Российский рубль1.1220
    Казахский тенге0.2069

     

     