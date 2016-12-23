Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 10:48

С приходом президента Алмазбека Атамбаева на должность в стране оживилась борьба с коррупцией, десятки чиновников на больших должностях обвинены во взяточничестве, некоторых затолкали за железную решетку, а некоторые еле-еле выкрутились, выплатив громадные штрафы. Заранее предчувствовавшие возбуждение на себя уголовных дел некоторые чиновники успели сбежать из страны.

Борьба с коррупцией в Кыргызстане изменила мнение общественности, появилось понимание, что в случае воровства посадят депутатов, министров, а если надо, то и руководителя президентского аппарата. Столь решительному шагу президента в первую очередь поспособствовала Генеральная прокуратура и Антикоррупционная служба при ГКНБ. Наша обязанность признать это по справедливости.

К сожалению, начали ставить подножки, выдвигать обвинения против таких успешно работающих в стране органов. Да еще нападает на Антикоррупционную службу партия «Ата Мекен», ее лидер Омурбек Текебаев, чьи коррупционные дела начали разоблачаться и они расценили незаконной ее деятельность. Ну а юристы воспринимают обвинение Текебаева как не соответствующий действительности аргумент.

Можно понять эти действия Омурбека Чиркешевича. Ведь в последнее время в СМИ называется ряд мутных дел членов партии «Ата Мекен» и Текебаева, расследуются поступившие из Белиза документы. Возбуждено уголовное дело на Аиду Салянову за незаконную выдачу адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Вот почему Антикоррупционная служба при ГКНБ лишает Текебаева ночного сна. Но никто не сможет остановить работу органа, много лет работающего на основе закона. Текебаев глубоко ошибается, полагая подобными действиями остановить борьбу с коррупцией.

Источник — Багыт