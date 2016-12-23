Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 10:44

Пока что не называются имена авторитетных кандидатов в президенты, тем не менее уже строятся предположения и становится ясно, кто именно будет баллотироваться. Оставим в стороне не заслуживающих внимания кандидатов, а поговорим об известных кандидатах, которых обсуждает народ.

В данное время все громче заявляет о себе лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев. Он встречается с народом, в то же время пытается объединиться с политическими силами. Темике может превратиться в серьезную силу, если вступит в тандем с авторитетным представителем южного региона. Но, пока что этого не произошло.

Партия «Республика» планирует провести курултай в феврале и выдвинуть в качестве кандидата в президенты Омурбека Бабанова. У этой партии есть фракция в Жогорку Кенеше, ее штабы работают по всей республике, она добилась успеха на выборах в местные кенеши.

Как всем нам известно, трио Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев ранее говорили, что кто-то из них будет выдвинут в качестве кандидата. По всей видимости, они выдвинут Мадумарова. Если только не рассорятся…

Пока что остается загадкой, кого предложит на президентский трон партия СДПК. Изначально шел разговор о Сооронбае Жээнбекове. А что сейчас? Возможно будет выдвинута неожиданная, но влиятельная фигура. Ведь мы в этом убеждаемся, еженедельно просматривая средства массовой информации…

Короче говоря, на «большой войне» основная борьба будет вестись между упомянутыми политическими силами. По воле Бога и при поддержке народа кто-то из них добьется победы…

Источник — Азия ньюс