Прошел референдум, парламент будет распущен?

Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 10:42

Всенародное голосование обуславливает роспуск Жогорку Кенеша. В данное время общественность обсуждает этот вопрос. Некоторые политики говорят, что с принятием новой Конституции ЖК утрачивает некоторые полномочия, поэтому нынешний созыв должен быть распущен. Но народные избранники считают, что нет оснований для роспуска парламента.

Как пишет местный сайт «Ынтымак», как и многие другие депутаты лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев опроверг разговоры о возможном роспуске Жогорку Кенеша. «Жогорку Кенеш может распустить себя сам, если наберется 2/3 голосов парламентариев. Роспуск может произойти и в том случае, если не удастся сформировать правительство в течение 45 рабочих дней после роспуска коалиции. Третий случай может произойти в случае конфликта между правительством и парламентом. Тогда президент выступит в качестве арбитра и может распустить парламент. Но все эти три процесса не могут произойти за один месяц, должны быть преодолены определенные этапы. Поэтому нет оснований для того, чтобы распускать парламент сегодня или в ближайшие 1-2 месяца», — сказал Текебаев.

Пока что рано распускать парламент и избирать новых депутатов. Потому что большинством голосов народный референдум признан состоявшимся, значит, следует ожидать перемены в стране. «Каждый должен заниматься своими делами, а не поддаваться провокациям третьих сил», — говорит депутат Табылды Тиллаев.

«Парламент делает свою работу в рамках закона. Нет оснований для роспуска, потому что после революции 2010 года наш народ поддержал Конституцию для того, чтобы в нашей стране было парламентское правление. Со времен прихода шестого созыва на улицах прекратились митинги, пикеты, противостояния», — добавил народный избранник.

Тем не менее некоторые политики говорят, что с принятием Конституции Жогорку Кенеш утрачивает свои полномочия и парламент по закону должен быть распущен. Такое произошло в 2007 году, когда Курманбек Бакиев распустил парламент. «Если ближе к весне экономическая ситуация ухудшится, политическая ситуация накалится, то президент будет вынужден распустить парламент, чтобы сохранить себя», — сказал политик Равшан Жээнбеков.

«Должны быть системные изменения, точнее в следующем парламенте должны быть 60, а не 120 депутатов, которых следует избирать по одномандатным округам», — говорит эксперт Сапар Аргынбаев.

- Жогорку Кенеш будет распущен в двух случаях, — говорит Аргынбаев. — Первое, это самороспуск. Второе — народное восстание. Поэтому разговоры, которые ходят среди народа, не соответствуют действительности. Потому что сейчас даже у главы правительства нет намерения распускать парламент.

Источник — Майдан

Один комментарий на “Прошел референдум, парламент будет распущен?”

  1. Аноним:
    23.12.2016 в 11:20

    Со времен прихода шестого созыва на улицах прекратились митинги, пикеты, противостояния», — добавил народный избранник.
    Ну конечно, все которые мутили революции наконец то дорвались до власти.

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