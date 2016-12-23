Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 10:38

Известно о выходе в свет двухтомной книги Азимбека Бекназарова «Я кыргыз». В ней он остановился в основном на политических событиях, мероприятиях после Апрельской революции 2010 года. Он пишет: «Вначале я не придал большого значения, по какой причине во Временном правительстве было 14 членов, кто они такие. Но впоследствии пришлось проанализировать это».

Если начнем с узловых моментов разговора, то 6 апреля 2010 года власть Курманбека Бакиева по одному задержала и посадила за железную решетку всех лидеров оппозиции. Роза Отунбаева постоянно меняла место своего пребывания, осталась неарестованной. Хотя Темира Сариева задержали, но после допроса его снова освободили. Дело в том, что он сказал, что не находится в составе ОНД (Объединенного народного движения). Кроме того, пишет, что и власть Бакиева знала о его выходе из состава ОНД перед президентскими выборами 2009 года.

Итак, перед самым свержением власти Бакиевых Т. Сариев связался с тогдашним премьер-министром Д. Усеновым, встретился с ним в Белом доме. Рядом с ним был и Иса Омуркулов. Тогда Т. Сариев предложил Д. Усенову формирование Народного правительства. Слышавший это Иса Омуркулов поставил требование: «Какое там народное правительство, перестаньте стрелять в народ!».

Таким образом, совершена революция, еще лидеры оппозиции полностью не вышли на свободу, как уже сформировали Народное правительство, Роза Отунбаева вот-вот должна была стать его председателем. Об этом событии в книге Азимбека Бекназарова написано так: «Хотя Исполнительный комитет был создан на XI народном курултае, но его состав знали сами Р. Отунбаева и Э. Каптагаев, или же по чьему-то предложению дополняли, пополняли его. Или же в тот же день в кабинете Р. Отунбаевой сформировали, это стало понятно 25 августа 2016 года после передачи мне Р. Отунбаевой первого документа о формировании 7 апреля 2010 года Народного правительства в ее кабинете. Но у меня до сих пор остается без ответа вопрос о выборе Бакиевыми для переговоров Т. Сариева. Во многих документах есть мнения «Э. Сатыбалдиев выходил на переговоры с Т. Сариевым, Э. Сатыбалдиев был посредником».

Власть хорошо знала о прекращении членства в ОНД Т. Сариева в июне 2009 года перед президентскими выборами. Он не имел отношения также к народным курултаям, проходившим 7 апреля на местах. И это знала власть, такое же показание дал Т. Сариев. К тому же, когда его задержали в аэропорту и допросили, его утверждение «я не имею отношения к ОНД» наверняка было донесено Бакиеву. Я оставил на потом ответы на вопросы, если на переговоры вышел Т. Сариев, Д. Усенов, посредник Э. Сатыбалдиев, то рано или поздно они сами дадут ответы»…

Следовательно, тогда выходит, что Т. Сариев был доволен только полученным заявлением об уходе с должности Д. Усенова, а затем они вдвоем с Р. Отунбаевой объединились, сами сформировали Народное правительство, и сделали Розу айым его председателем? Не намекает ли здесь Азимбек мырза, что Темир Аргенбаевич с Розой Исаковной тайно сотрудничали с Бакиевыми? Судя по этому, похоже, интересное впереди. Какие же секреты этих двоих еще раскроет Бекназаров? Раз на то пошло, раскрыл бы слухи о миллионах в банковских ячейках, о доме Отунбаевой в Европе? Возможно, тогда мы добрались бы до справедливости?

Источник — Багыт