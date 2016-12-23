Мрут… В Кыргызстане «естественным путем» уменьшается численность русских, евреев, украинцев…

Автор: АКИpress . 23.12.2016 10:27

Бишкек (АКИpress) – По данным Национального статистического комитета КР, в 2015 году в стране родились 163 452 детей, 34 808 людей умерли. Абсолютный прирост населения составил 128 644 человек.

При этом соотношение рождаемости и смертности является отрицательным у 6 национальностей: среди белорусов родились 9 детей, умерли 40 человек; грузины 5 и 9; евреи 7 и 10; русские 3977 и 4981; татары 354 и 423; украинцы 179 и 795.

Наибольшее положительное соотношение рождаемости и смерти зарегистрированы: у турков родились 731 человек, умерли 105 (соотношение 6.96); у таджиков 1 600 и 254 (6.3); у узбеков 27 322 и 4668 (5.85); у дунган 1 837 и 318 (5.77); у кыргызов 123 307 и 21 575 (5.72); у уйгуров 1342 и 317 (4.23); у казахов 663 и 189 (3.5).

В абсолютном значении наибольший прирост составил у кыргызов — 101732 человек и у узбеков — 22654 человек.
Стоить отметить, что статистика не учитывает миграцию.

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