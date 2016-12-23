В Бишкек из Каракола на пассажирском автобусе привезли 9 говяжьих туш Автор: Админ . 23.12.2016 10:23 Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и сотрудники Министерства внутренних дел провели проверку по стихийной торговле мясом возле Ошского рынка. Как сообщили 23 декабря в инспекции, на ул.Кулиева возле рынка был задержан рейсовый пассажирский автобус (госномер I 4242 Z) под управлением А.Сулайманова. В багажном отделении автомашины обнаружены 9 говяжьих туш. На них предъявлены ветеринарные свидетельства, на 6 туш выданы свидетельства ветеринарным врачом города Каракол Асангазиевым, на 3 туши — ветеринарным врачом ОсОО «Эко-Вет» Каракола Д.Жаманкуловым. Мясо было выгружено в изолятор ЛВСЭ №19 Ошского ТРК. При проведении органолептических исследований 6 туш были допущены к реализации, 3 туши подвергаются дополнительным лабораторным исследованиям. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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