В Бишкек из Каракола на пассажирском автобусе привезли 9 говяжьих туш

Автор: Админ . 23.12.2016 10:23

Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и сотрудники Министерства внутренних дел провели проверку по стихийной торговле мясом возле Ошского рынка.

Как сообщили 23 декабря в инспекции, на ул.Кулиева возле рынка был задержан рейсовый пассажирский автобус (госномер I 4242 Z) под управлением А.Сулайманова.

В багажном отделении автомашины обнаружены 9 говяжьих туш. На них предъявлены ветеринарные свидетельства, на 6 туш выданы свидетельства ветеринарным врачом города Каракол Асангазиевым, на 3 туши — ветеринарным врачом ОсОО «Эко-Вет» Каракола Д.Жаманкуловым.

Мясо было выгружено в изолятор ЛВСЭ №19 Ошского ТРК.

При проведении органолептических исследований 6 туш были допущены к реализации, 3 туши подвергаются дополнительным лабораторным исследованиям.

Один комментарий на “В Бишкек из Каракола на пассажирском автобусе привезли 9 говяжьих туш”

  1. гость:
    23.12.2016 в 10:58

    Бурная деятельность.

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