В Москве задержаны экстремисты — граждане Кыргызстана

Автор: Админ . 23.12.2016 10:20

«В Москве выявили и ликвидировали глубоко законспирированную ячейку запрещенного в России международного религиозного объединения экстремистского толка «Таблиги Джамаат». Об этом сообщают российские СМИ.

 Уточняется, что основу ячейки представляли граждане Кыргызстана, работающие в столице России таксистами, а руководство экстремистской структурой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельность вовлекались, в том числе, граждане России. Члены ячейки «Таблиги Джамаат» использовали повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.

«Задержанные проводили идеологическую обработку среди мусульман, раздавали им запрещенную литературу и обсуждали планы создания на территории России исламского государства «Халифат». Установлено, что вновь завербованных участников движения направляли на обучение и специальную подготовку в лагеря в Афганистан и Пакистан», — отмечают в ФСБ России.

 

 

Во время обысков у экстремистов изъята запрещенная литература, задержан их руководитель. Мобильные телефоны религиозных фанатиков и электронные носители информации с отчетами о работе оперативники передали для расшифровки специалистам.

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