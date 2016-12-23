Автор: По материалам СМИ. 23.12.2016 06:38

Убийство посла РФ в Турции является крупным, но всего лишь звеном в цепи заранее спланированных событий. Проследим их. Незадолго до этого произошел теракт в Турции, затем задержание ФСБ готовых к крупным терактам бандитов в России (представляете, какой была бы декорация на сцене, если бы они произошли?), сейчас вот снова в Турции и следом в Германии. Плюс перестрелки в других европейских городах, создающих «фон ужаса». Цель: создать психологическую обстановку для вброса информационной установки — Россия разворотила в Сирии гадюшник, совершенно не справилась с поставленными задачами и по вине Москвы и лично Путина терроризм расползается по миру, но главным образом движет в Европу. Российская Федерация под ударом террористов полмира!

Попробую проиллюстрировать сказанное своими наблюдениями.

Начнем с убийства нашего посла в Анкаре. Ликвидация объекта такого уровня — это всегда операция высшей категории сложности и ответственности со всеми вытекающими последствиями.

Когда теракт совершают дилетанты, движимые местью, психологически-эмоциональным срывом или иными примитивными мотивами, они оставляют множество следов своего дилетантизма. Специалистам они сразу видны.

Если же его выполняют профессионалы, они обязательно оставят на месте событий уши своего профессионализма. Неизбежно! Это организационные мероприятия. Подход и отход террористов. Подбор оружия и взрывчатки и много чего еще, о чем в СМИ говорить не принято.

Так вот, смею утверждать, что убийством нашего посла занимались профессионалы из спецслужб. Киллеру заранее был подготовлен путь подхода к жертве именно с оружием. Для этого используются липовые документы высокого качества, подкуп персонала проводимого мероприятия (включая охранников) и многое другое. В определенных случаях исполнителю готовят маршрут отхода, который обслуживает группа прикрытия. Либо убийцу уверяют в том, что маршрут отхода будет, но на самом деле вместо группы прикрытия где-то рядом находится ликвидатор киллера.

Теперь рассмотрим повнимательнее, что же произошло в зале фотовыставки. Убийца был очень убедительно стилизован под сотрудника службы безопасности, охранника. Вел себя он спокойно и уверенно, что является верным признаком его специальной подготовки. Тупые фанаты-террористы так себя не ведут в принципе, поскольку у них совершенно иной психотип, что зачастую позволяет их выявить даже среди толпы в аэропорту (камеры видеонаблюдения их вычисляют даже в залах аэропортов, а электронные носы засекают по запаху)

Выйдя на огневой рубеж, исполнитель стреляет долго и показательно безжалостно, зная (видя), что его снимают несколько камер, он позирует. Расстреляв все патроны, полторы-две минуты расхаживает вокруг жертвы в позе мстителя и в него никто не стреляет по горячим следам. Почему? Ему дают эти две минуты именно для того, чтобы он произнес то, ради чего был убит посол и для чего была создана эта драматургия. Он объявил, что это месть России за ее «зверства в Сирии и Алеппо». Тем самым была озвучена псевдомотивация теракта. Это очень важный момент всей спецоперации.

Все! Как только киллер это произнес, его тут же застрелили! Зачем??? Ведь в его пистолете не было патронов, магазин был пуст? В замкнутом помещении его можно было взять голыми руками. А схваченный на месте преступления наемный убийца бесценен для спецслужб и следствия, его в тюрьме охраняют, как президента. Чтобы ни один волосок не упал.

А тут произошел казалось бы немотивированный расстрел. Сразу стали кидать камни в турецких полицейских, обвиняя их в непрофессионализме.

Нет! На самом деле убийство киллера было глубоко мотивированным. Это называется концы в воду. И ликвидатор наемного убийцы находился где-то рядом: может среди зевак, может среди полицейских или охранников. Но он стопроцентно был. Таких совпадений не бывает!

Что же дальше? Буквально через несколько минут в эфир пошел большой репортаж (заранее смонтирован?) на CNN о том, какой ужас творит Россия в Сирии, как страдает сирийский народ, дети, старики женщины. Трупы, трупы, трупы… Картинки, картинки, картинки сляпанные пиарщиками… И в подсознание обывателя, как гвозди вбивались установки: это протестное убийство освободителем представителя варваров-завоевателей, это, дескать, подвиг сопротивленца, отомстившего за насилия русских…

Далее эта легенда прикрытия понеслась по всем англосакским дезинформ-агентствам и к вечеру в целом «позиция мировой общественности» была сформирована.

А в это время слова скорби всяких зарубежных руководителей, в том числе тех стран, чьи спецслужбы готовили это страшное преступление, которое могло поставить мир на грань мировой войны. Традиционный фрагмент операции прикрытия.

И тут, на фоне истерии мировых СМИ по поводу России, которая виновна в расползании терроризма, произошли теракты и перестрелки в Германии и других странах. Вот вам и «подтверждение» сказанному!

Отдельно хочу обратить внимание на множество символизмов, исторических аналогов и других сакральных нюансов. В учет было взято даже расписание Путина! Без всяких экивоков: Конфуций говорил, что миром правят не слова и законы, а знаки и символы. Так вот этих знаков и символов, к которым очень трепетно относится королевство, тут предостаточно…

Все, операция выполнена. Далее ситуацию дожмут средства массовой дезинформации и западные политики своими обвинительными антироссийскими и антипутинскими резкими заявлениями.

Особо займутся убеждением россиян, что именно Путин виновен в смерти посла, что это его политика приводит к таким жутким последствиям и т.п. Вон наши доморощенные либероиды-русофобы уже из штанов выскакивают, работая на эту легенду.

С какой целью убили нашего посла в Турции, отдельная тема, к которой мы обратимся чуточку позже.

Источник — regnum.ru