Автор: Перевод с кыргызского . 23.12.2016 06:39

В нашей стране обретает жизнь и зимний туризм, наряду с летним. Например, многие туристы из стран СНГ и Европы предпочитают отдыхать зимой не в ОАЭ, Турции или Таиланде, а в горах Кыргызстана. Это связано с красивой природной, высокими скалами и сравнительно низкими ценами. В этом году снег пошел рано. Это создало неудобства для граждан, но в то же время означало, что зимний сезон стартовал пораньше. Тем не менее, по словам каракольцев, в этом году резко снизилось количество иностранных туристов, которые ежегодно катались на лыжах и сноубордах на горнолыжной базе в Караколе. Почему? Туроператоры и жители города Каракола связывают это с недавно принятым законом, касающимся внешней миграции.

В соответствии с документом, прибывшие в страну иностранные граждане должны были зарегистрироваться в течение 5 дней. Такое правило вступило в силу 4 ноября. За нарушение закона был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч сомов. Этот закон был резко осужден общественностью. Представители туристического бизнеса Каракола обнародовали видео в социальных сетях, заявили, что туристический сезон в Караколе может сорваться. Предприниматели попросили убрать норму о регистрации иностранцев, которая была введена в закон «О внешней миграции» 4 ноября. Сообщается, что в столице сотрудники вовсю пользуются этим законом, вымогают деньги у иностранцев.

В связи с этим 19 декабря правительство приняло решение, облегчающее порядок регистрации иностранных граждан в Кыргызстане. Будет оглашен список стран, гражданам которых необязательно регистрироваться в течение пяти дней. А для иностранцев, которые должны будут зарегистрироваться, вводиться облегченная процедура регистрации.

Премьер-министр подписал постановление правительства, по которому для граждан 92 стран не нужно регистрироваться в течение пяти дней. Помимо этого облегчается процедура регистрации иностранных граждан. Иностранные гости могут зарегистрироваться через интернет-портал, разработанный специалистами Государственной регистрационной службы.

Если будем думать о доходах, то что будет с безопасностью?

Депутаты, инициаторы законопроекта утверждают, что они ставили перед собой цель пресечь терроризм и обеспечить общественную безопасность. В общем, появилась дилемма. Потому что многие начали действовать согласно выражению: «Береженого Бог бережет» после многочисленных терактов в Египте и Турции.

Никто не может утверждать, что в Кыргызстане нет угрозы теракта. Потому что 30 августа текущего года пострадали 3 человека в результате теракта в китайском посольстве. Затем 8 октября посольство США предупредило своих граждан о том, что в Кыргызстане есть угроза теракта. Посольство призвало своих граждан держаться подальше от мест массового скопления людей, митингов. 9 октября посольство Великобритании попросило своих граждан быть бдительными из-за возможного теракта.

Больше всего трудностей из-за проблемы языка

Упомянутый закон вступил в силу. Но из-за возникшей среди общественности критики он был переработан. От туризма поступают приличные деньги, но безопасность страны важнее. Или нам нужно рисковать нашими гражданами ради прибыли? Но есть и другая сторона медали — стоит ли жертвовать туризмом ради обеспечения безопасности? В таком случае будут выброшены деньги, вложенные на многочисленные мероприятия, направленные на развитие туризма.

В этом вопросе можно добиться компромисса. Государственная безопасность стоит превыше всего. Но будет неправильно ради этого подавить туристическую отрасль.

Большинство туристов приезжают к нам из соседнего Казахстана, России, стран СНГ. Они говорят на русском, поэтому с ними проще. А регистрация для англоязычных туристов может создать некоторые трудности.

Источник — Кыргыз Туусу, перевод Gezitter