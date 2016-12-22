МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России значительно активизировалась, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

Увеличилось общее количество полетов их разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз

Морская разведка альянса вдоль российских границ также увеличилась в полтора раза, сказал Шойгу.

«В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы. НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссискую направленность», — сказал он.

По словам Шойгу, альянс продолжает наращивать военный потенциал вблизи границ РФ.

«Вместо объединения усилия в борьбе с международным терроризмом, НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», — сказал он.

Минобороны выполнило задачу по нейтрализации возможной угрозы от крылатых ракет НАТО возле границ России, также заявил министр.