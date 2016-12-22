Депутат: Как получилось, что все активы в энергосекторе находятся в руках заместителей главы Нацэнергохолдинга? Автор: АКИpress . 22.12.2016 17:03 Tazabek — Депутат Рыскельди Момбеков (СДПК) 22 декабря в ходе заседания Жогорку Кенеша спросил, уйдет ли Айбек Калиев с должности главы Нацэнергохолдинга в случае аварии в энергосистеме. Депутат также поинтересовался, сколько заместителей у А.Калиева.

Читайте также Глава Нацэнергохолдинга ответил, что 3 человека — Нурлан Садыков, Нурбек Абасканов, Бакыт Есенбаева. Тогда депутат спросил, доли в каких компаниях они имеют. «У Б.Есенбаевой доля в «Теплосети», у Н.Садыкова – в «Электрических станциях» и «Северэлектро», у Н.Абасканова в 3 компаниях, в том числе в «Востокэлектро», — ответил он. Депутат спросил, как так получилось, что все активы находятся в руках заместителей. «Все активы в ваших руках и сами в совете директоров сидите и принимаете решения», — сказал он. А.Калиев ответил, что это мировая практика вертикальной системы, когда руководителеи ведомства имеют доли в компаниях.Читайте также «У вас 100% на руках и вы все сами исполняете, получается?» — спросил депутат. Депутат также поинтересовался, в каких отношениях они находятся с замом главы Госпромэнергонедр по энергетике Азаматом Оморовым . «Мы давно работаем. Мы однокурсники», — сказал А.Оморов. Депутат сообщил, что в этом то и все дело. «Если мы опять Министерство энергетики не создадим, так и будет. Как мы будем продавать электроэнергию? Говорят, что мы не будем импортировать, но нельзя такую гарантию давать, так как никто не застрахован», — считает он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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