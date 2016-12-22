Депутат: Как получилось, что все активы в энергосекторе находятся в руках заместителей главы Нацэнергохолдинга?
Автор: АКИpress . 22.12.2016 17:03
Tazabek — Депутат Рыскельди Момбеков (СДПК) 22 декабря в ходе заседания Жогорку Кенеша спросил, уйдет ли Айбек Калиев с должности главы Нацэнергохолдинга в случае аварии в энергосистеме. Депутат также поинтересовался, сколько заместителей у А.Калиева.
Глава Нацэнергохолдинга ответил, что 3 человека — Нурлан Садыков, Нурбек Абасканов, Бакыт Есенбаева. Тогда депутат спросил, доли в каких компаниях они имеют. «У Б.Есенбаевой доля в «Теплосети», у Н.Садыкова – в «Электрических станциях» и «Северэлектро», у Н.Абасканова в 3 компаниях, в том числе в «Востокэлектро», — ответил он. Депутат спросил, как так получилось, что все активы находятся в руках заместителей. «Все активы в ваших руках и сами в совете директоров сидите и принимаете решения», — сказал он. А.Калиев ответил, что это мировая практика вертикальной системы, когда руководителеи ведомства имеют доли в компаниях.
Читайте также
«У вас 100% на руках и вы все сами исполняете, получается?» — спросил депутат. Депутат также поинтересовался, в каких отношениях они находятся с замом главы Госпромэнергонедр по энергетике Азаматом Оморовым . «Мы давно работаем. Мы однокурсники», — сказал А.Оморов. Депутат сообщил, что в этом то и все дело. «Если мы опять Министерство энергетики не создадим, так и будет. Как мы будем продавать электроэнергию? Говорят, что мы не будем импортировать, но нельзя такую гарантию давать, так как никто не застрахован», — считает он.
Оставить комментарий
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.
ООООООХРЕНЕЮ, вот тебе и государство и Правительство. Энергосистема пипец, муниципальный транспорт пипец, сельское хозяйства давным давно пипец, промышленность, машиностроения у АША, золоторудные месторождения у казахов и китайцев, твою мать чиновники хищники что осталось у государство????? Слов не хватает.
В рамках проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС изготовлены 4 кабеля в Южной Корее. Так из гос бюджета выделяется средства на закупку МТС и других ремонтных работ, а акционеры не вкладывая имеют прибыли — вот это НОН СЕНС, Правительство КР, Спикер ОПГ ЖК КР Вы в своем уме или как?????????????????? На значки и удостоверения жепчужатам, и такие не рациональные расходы средств госказны на каком основании не уважаемые ПРАВИТЕЛИ, министра финансов КР в СИЗО необходимо.
А они еще и уоррупцию где то ищут..!