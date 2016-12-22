Автор: Админ . 22.12.2016 16:59

Депутат Айбек Алтынбеков («Республика – Ата Журт») недоволен тем, что глава Национального энергохолдинга подготовил доклад на русском языке. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша. Нардеп поинтересовался, кто готовил информацию и почему она на официальном языке. Айбек Калиев отметил, что ее подготовили специалисты и перевести на госязык не успели. «Почему не успели перевести? Неужели ваши специалисты говорят только на русском языке? Мы живем в Кыргызстане и должны развивать кыргызский язык. Я постоянно об этом говорю министрам!» - возмутился Айбек Алтынбеков.

Глава Энергохолдинга отметил, что прежде чем докладывать на официальном языке, спросил разрешения у вице-спикера.

Депутат попросил его впредь делать доклады только на кыргызском языке, тем более что он им отлично владеет.

РАНЕЕ депутат Акылбек Жапаров («Бир Бол») предложил ужесточить требования к кандидатам в премьеры и министры — по кыргызскому языку.

Владение кандидатом госязыком определяется Специальной комиссией по языку.

Владение государственным языком определяется умением читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на госязыке. Для проверки владения кандидатом государственным языком кандидат должен: 1) письменно изложить программу деятельности правительства объемом не более 3 страниц; 2) выступить устно в течение не более 15 минут с изложением основных положений программы деятельности правительства; 3) прочитать печатный текст объемом не более 3 страниц.

Каждый член Специальной комиссии по языку дает заключение о владении кандидатом государственным языком по каждому пункту в отдельности вслух по следующей шкале: 1) владеет; 2) не владеет.