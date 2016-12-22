Языковой вопрос волнует депутатов больше, чем авария на Токтогульской ГЭС

Автор: Админ . 22.12.2016 16:59

Депутат Айбек Алтынбеков («Республика – Ата Журт») недоволен тем, что глава Национального энергохолдинга подготовил доклад на русском языке. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша. Нардеп поинтересовался, кто готовил информацию и почему она на официальном языке. Айбек Калиев отметил, что ее подготовили специалисты и перевести на госязык не успели. «Почему не успели перевести? Неужели ваши специалисты говорят только на русском языке? Мы живем в Кыргызстане и должны развивать кыргызский язык. Я постоянно об этом говорю министрам!» - возмутился Айбек Алтынбеков.

Глава Энергохолдинга отметил, что прежде чем докладывать на официальном языке, спросил разрешения у вице-спикера.

Депутат попросил его впредь делать доклады только на кыргызском языке, тем более что он им отлично владеет.

РАНЕЕ депутат Акылбек Жапаров («Бир Бол») предложил ужесточить требования к кандидатам в премьеры и министры — по кыргызскому языку.

Владение кандидатом госязыком определяется Специальной комиссией по языку.

Владение государственным языком определяется умением читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на госязыке. Для проверки владения кандидатом государственным языком кандидат должен: 1) письменно изложить программу деятельности правительства объемом не более 3 страниц; 2) выступить устно в течение не более 15 минут с изложением основных положений программы деятельности правительства; 3) прочитать печатный текст объемом не более 3 страниц.

Каждый член Специальной комиссии по языку дает заключение о владении кандидатом государственным языком по каждому пункту в отдельности вслух по следующей шкале: 1) владеет; 2) не владеет.

 

Комментарии (4) на “Языковой вопрос волнует депутатов больше, чем авария на Токтогульской ГЭС”

  1. Аноним:
    22.12.2016 в 17:27

    неужели этот нардеп не понимает, что это технический доклад, а на базарные разборки. пусть тогда он переведет такие фразы технического характера как агрегат, трансформатор, гэс, авария, кабель, ротор и многое другое.

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  2. Асель:
    22.12.2016 в 18:11

    Очередной дежурный идиот вылупился…

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  3. тоже Асель:
    22.12.2016 в 19:36

    Тема протёрта до дыр. Слов нет. Одни удивлялки.
    С умным, достаточно о чём то поговорить один раз.
    Но эти !!!!…..счёт сбит.
    Вывод………

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  4. Бывший:
    22.12.2016 в 20:46

    – Язык – говорил Алтынбеков. – Знаете ли вы, что такое кыргызский язык ? Он двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить гКыргызстан?
    Алтынбеков со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
    – Да! – кричал он. –Язык обогащает страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться с гор будете по мраморным лестницам! Бишкек станет центром десяти губерний! Поэтому я говорю: в Кыргызстане надо устроить международный турнир по кыргызскому языку .
    – Как? – закричали все.
    – Вполне реальная вещь, – ответил Алтынбаев, – мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного Кыргызского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный Кыргызский турнир 20.. года». Приезд знаменитостей и почитателей кыргызского языка обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
    – Но деньги! – застонали кыргызстанцы . – Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
    – Все учтено могучим ураганом, – сказал Алтынбеков, – деньги дадут сборы.
    – Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Кыргызстанцы …
    – Какие там кыргызстанцы! Кыргызстанцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир съедутся любители кыргызского языка со всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Кыргызстан…

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