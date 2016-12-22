Политолог Б.Бакетаев: Лжеинвесторы из КНР отняли у кыргызских предпринимателей золоторудное месторождение, ресторан «Син Хуа» и стройкомпанию Автор: АКИpress . 22.12.2016 15:16 Tazabek — «Лжеинвесторы из Китая незаконно отняли у кыргызских предпринимателей золоторудное месторождение, ресторан «Син Хуа» и строительную компанию «Б.ЛС», — заявил в ходе пресс-конференции в Бишкеке политолог Бакыт Бекетаев. По его словам, последнее время в Кыргызстан идет наплыв лжеинвесторов, которые, пользуясь незнанием предпринимателей, рейдерским способом захватывают бизнес. «Недавно выступили китайские инвесторы, обвинившие кыргызстанских предпринимателей в незаконном отъеме бизнеса. На самом деле они сами [китайские инвесторы] его получили незаконным путем. Они обращались в суды, но во всех инстанциях проиграли. В связи с этим они обвиняют суды и Генпрокуратуру», — сказал он. Он пояснил, что граждане Китая Гао Жын Вей и Чын Мао Чун с помощью подделки подписи в договорах отняли у гражданина Воинова строительную компанию «Б.ЛС», завладели 80% золотодобывающей компании «Баткен Майнинг Компани» и рестораном «Син Хуа». «Вначале был достигнут меморандум о сотрудничестве с целью инвестирования и ведения совместного бизнеса. Гражданин Воинов должен был остаться в составе учредителей, но 100% доли перешли к Гао Жын Вей. Таким образом, за 2 тыс. сомов уставного капитала был произведен отъем стройкомпании с 3 земельными участками. Эти факты установлены судом», — сказал он. Как добавил юрист Константин Куценко, с участием данных лиц есть второй случай незаконного отъема бизнеса – 80% золотодобывающей компании «Баткен Майнинг Компани». «Речь идет о золоторудном месторождении. Чын Мао Чун от имени ОсОО МГК «Синхуа» заключил инвестиционный договор на 30 млн долларов с другими участниками компании, где 10% доли принадлежало государству в лице Южно-кыргызской геологической экспедиции. Затем он обманным путем переоформил на себя 80% доли компании, — сказал он. Участники также рассказали, что у третьего предпринимателя был отнят ресторан «Син Хуа», передача которого также была осуществлена на условии, что бывший собственник сохраняет свою долю, но условия соблюдены не были. Как сообщил юрист К.Куценко, кто-то из больших людей их «крышует», поэтому они забирают имущество на большие деньги. По данным Минюста, учредителями ОсОО «Строительная компания B.LS» (Строительство жилых и нежилых зданий) являются Каримбеков Абдисаит Момунбаевич и Гао Жын Вей. Компания прошла перерегистрацию 12.05.2014. В учредителях «Баткен Майнинг Компани» значатся ГП, основанное на пр.хоз ве-я «Южно-Кыргызская ордена Трудового Красного Знамени» геологическая экспедиция и Кан Имань, руководитель — Бостонов Сеит Назарович. Перерегистрация от 12.04.2011. Учредителями ОсОО «Чунг Хуа», собственника ресторана «Син-Хуа», указаны Жынь Ё Гуанг, Чынь Мао Чунь, Кан Дженчунь и Ли Сяопин, руководитель — Су Вей. Компания прошла перерегистрацию 02.06.2014. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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