Политолог Б.Бакетаев: Лжеинвесторы из КНР отняли у кыргызских предпринимателей золоторудное месторождение, ресторан «Син Хуа» и стройкомпанию

Автор: АКИpress . 22.12.2016 15:16
Tazabek — «Лжеинвесторы из Китая незаконно отняли у кыргызских предпринимателей золоторудное месторождение, ресторан «Син Хуа» и строительную компанию «Б.ЛС», — заявил в ходе пресс-конференции в Бишкеке политолог Бакыт Бекетаев. По его словам, последнее время в Кыргызстан идет наплыв лжеинвесторов, которые, пользуясь незнанием предпринимателей, рейдерским способом захватывают бизнес.
«Недавно выступили китайские инвесторы, обвинившие кыргызстанских предпринимателей в незаконном отъеме бизнеса. На самом деле они сами [китайские инвесторы] его получили незаконным путем. Они обращались в суды, но во всех инстанциях проиграли. В связи с этим они обвиняют суды и Генпрокуратуру», — сказал он. Он пояснил, что граждане Китая Гао Жын Вей и Чын Мао Чун с помощью подделки подписи в договорах отняли у гражданина Воинова строительную компанию «Б.ЛС», завладели 80% золотодобывающей компании «Баткен Майнинг Компани» и рестораном «Син Хуа».
«Вначале был достигнут меморандум о сотрудничестве с целью инвестирования и ведения совместного бизнеса. Гражданин Воинов должен был остаться в составе учредителей, но 100% доли перешли к Гао Жын Вей. Таким образом, за 2 тыс. сомов уставного капитала был произведен отъем стройкомпании с 3 земельными участками. Эти факты установлены судом», — сказал он. Как добавил юрист Константин Куценко, с участием данных лиц есть второй случай незаконного отъема бизнеса – 80% золотодобывающей компании «Баткен Майнинг Компани». «Речь идет о золоторудном месторождении. Чын Мао Чун от имени ОсОО МГК «Синхуа» заключил инвестиционный договор на 30 млн долларов с другими участниками компании, где 10% доли принадлежало государству в лице Южно-кыргызской геологической экспедиции. Затем он обманным путем переоформил на себя 80% доли компании, — сказал он. Участники также рассказали, что у третьего предпринимателя был отнят ресторан «Син Хуа», передача которого также была осуществлена на условии, что бывший собственник сохраняет свою долю, но условия соблюдены не были.

Как сообщил юрист К.Куценко, кто-то из больших людей их «крышует», поэтому они забирают имущество на большие деньги. По данным Минюста, учредителями ОсОО «Строительная компания B.LS» (Строительство жилых и нежилых зданий) являются Каримбеков Абдисаит Момунбаевич и Гао Жын Вей. Компания прошла перерегистрацию 12.05.2014. В учредителях «Баткен Майнинг Компани» значатся ГП, основанное на пр.хоз ве-я «Южно-Кыргызская ордена Трудового Красного Знамени» геологическая экспедиция и Кан Имань, руководитель — Бостонов Сеит Назарович. Перерегистрация от 12.04.2011. Учредителями ОсОО «Чунг Хуа», собственника ресторана «Син-Хуа», указаны Жынь Ё Гуанг, Чынь Мао Чунь, Кан Дженчунь и Ли Сяопин, руководитель — Су Вей. Компания прошла перерегистрацию 02.06.2014.

Комментарии (6) на “Политолог Б.Бакетаев: Лжеинвесторы из КНР отняли у кыргызских предпринимателей золоторудное месторождение, ресторан «Син Хуа» и стройкомпанию”

  1. Правда:
    22.12.2016 в 15:25

    Уважаемый парус у меня в руках есть документы именно за это дело.Тут всё с точностью да наоборот.Китайцы инвестировали в эти проекты в порядке 60 миллионов долларов США.Последняя платёжка проходила в мае месяце.Имеются все чеки банковские.Это наши бай-манеры кинули китайских инвесторов.Суды китайцы выигрывали но вмешались криминалитет.
    =========
    Мы доупскаем, что АКИпресс опубликовал этот материал за деньги, мы же его перепечатали из-за скандальности — Адм

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    • Stopper:
      22.12.2016 в 17:22

      Это наши бай-манеры кинули китайских инвесторов.Суды китайцы выигрывали но вмешались криминалитет…..
      ——————————————————
      А Вы что, думали АША мотается по всем странам, заманивая сюда бизнесменов, для того чтобы обеспечить благополучие страны?
      Скоро такие же истории услышим и от индийских бизнесменов, если они поддадутся на уговоры АША и откроют в Киргизии бизнес.

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  2. толи ещё....:
    22.12.2016 в 15:32

    Это только начало предсказания.

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    • Bummer:
      22.12.2016 в 16:16

      Скоро всю страну натуралом придётся отдавать за долги. Траекторию бумеранга ещё никто не отменял. Сколько местные отжали себе у иностранных предпринимателей, построивших и надстроевши различные объекты. За всё надо платить и за поступки тоже. По делам ответки.

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  3. Кыргызбай:
    22.12.2016 в 17:03

    Вот педарасы чиновники, продаете все, кто там грудь бил что помогут Кыргызалтыну, вот Вам хрен с маслом, что ниубдь осталось ценное у Вас чиновники?????????? Позорище, продайте мать родную твари.

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  4. Тапочки в улёте:
    22.12.2016 в 18:19

    «Лжеинвесторы из Китая незаконно отняли у кыргызских предпринимателей золоторудное месторождение, ресторан «Син Хуа» и строительную компанию «Б.ЛС»
    ===============
    Это что,новый анекдот или новогодняя шутка ? ))))
    Кто же у кыргыза сможет, что то отнять ? Тогда Солнце не взойдёт.
    (Всё равно, что попробывать отнять косточку у ротвейлера.Порвёт на немецкий крест или как Тузик грелку)

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