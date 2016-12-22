Автор: Админ . 22.12.2016 15:14

На общественное обсуждение выносится законопроект, устанавливающий дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должность премьер-министра и членов правительства.

Как сообщается в проекте закона, премьером и членом правительства может стать кандидат, имеющий стаж работы на высших или главных административных должностях в государственных органах либо органах местного самоуправления по совокупности не менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет. (По действующему законодательству, премьер-министром, членом правительства, за исключением руководителя государственного органа, ведающего вопросами обороны, и руководителя государственного органа, ведающего вопросами национальной безопасности, может быть назначено лицо, владеющее государственным языком).

Также вносится норма, по которой установление владения кандидатами на должность премьер-министра, члена правительства государственным языком осуществляется после их выдвижения и до принятия решения ЖогоркуКенешем об утверждении состава правительства либо одобрении вносимой кандидатуры на должность члена правительства.

Владение кандидатом госязыком определяется Специальной комиссией по языку. Основанием для установления владения кандидатом государственным языком является обращение депутата или группы депутатов Жогорку Кенеша в адрес Спецкомиссии по языку либо обращение премьер-министра при внесении кандидатуры на должностьчлена правительства в случае отставки либо освобождения от должности члена правительства.

Владение государственным языком определяется умением читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на госязыке. Для проверки владения кандидатом государственным языком кандидат должен: 1) письменно изложить программу деятельности правительства объемом не более 3 страниц; 2) выступить устно в течение не более 15 минут с изложением основных положений программы деятельности правительства; 3) прочитать печатный текст объемом не более 3 страниц.

Каждый член Специальной комиссии по языку дает заключение о владении кандидатом государственным языком по каждому пункту в отдельности вслух по следующей шкале: 1) владеет; 2) не владеет.

Решения Специальной комиссии по языку принимаются большинством голосов от числа присутствующих ее членов. Никто из присутствующих на заседании членов Специальной комиссии по языку не вправе воздержаться от голосования. При принятии решений Специальной комиссией по языку в случае равного числа голосов «за» или «против» голос председателя Специальной комиссии является решающим.

Основаниями для признания кандидата не владеющим государственным языком являются: 1) неучастие кандидата в проверке владения им государственным языком; 2) неумение читать, писать, излагать свои мысли на государственном языке.

Проверка владения кандидатом государственным языком проводится при соблюдении равных условий для всех кандидатов. Государственное телевидение может освещать в прямом эфире процедуру установления владения государственным языком кандидатами.

Состав Спецкомиссии по языку утверждается на ежегодной основе уполномоченным государственным органом, контролирующим единую политику в области развития государственного языка в количестве 10 человек. Члены Специальной комиссии по языку осуществляют свои обязанности на общественных началах. Условия и порядок деятельности Специальной комиссии по языку определяется уполномоченным государственным органом, контролирующим единую политику в области развития государственного языка.

Инициатор проекта — депутат ЖК Акылбек Жапаров («Бир Бол»).