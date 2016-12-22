На заседании в Санкт-Петербурге будет принят Таможенный кодекс ЕАЭС, затем Атамбаев полетит в Самарканд Автор: Админ . 22.12.2016 15:10 На заседании в Санкт-Петербурге будет принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Об этом 22 декабря на брифинге сказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков. По его словам, это самое главное событие на саммите. Как сообщил завотделом, это традиционное заседание, которое проходит в зимнее время в России. Также 24 декабря состоится визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Самарканд. В ходе визита пройдут двусторонние переговоры как расширенном, так и в узком составе. Будут обсуждаться вопросы, которые стоят на повестке дня, будут непосредственно протокольные моменты», — сказал он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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