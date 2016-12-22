Автор: Админ . 22.12.2016 15:08

На имя омбудсмена Кубата Оторбаева 6 декабря поступила информация от Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша о том, что в одном из сел Чуйской области выявлена семья, в которой двое несовершеннолетних девочек подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба Аппарата омбудсмена, по данному факту 7 декабря сотрудники отдела по правам ребенка и молодежи Аппарата омбудсмена произвели проверку с выездом на место совместно с тетей девочек (является двоюродной сестрой обвиняемого).

Сотрудники посетили районную государственную администрацию, отдел внутренних дел и Управление социального развития (УСР) данного района и семью, в которой находятся девочки.

Стало известно, что с 4 ноября обвиняемый был арестован и в настоящее время находится в СИЗО в Бишкека. В доме остались мать обвиняемого с тремя внуками: внук, 2004 года рождения, учащийся 7 класса, и две внучки, 2005 года рождения и 2009 года рождения, старшая девочка учится в 5 классе, а младшая не посещает школу. По рассказу родственников детей стало известно, что все дети рождены от одной матери. Мать бросила их бабушке и живет отдельно, ее адрес, семейное и социальное положение неизвестны. Во время встречи, проводимой совместно с УСР, состоялась беседа с детьми.

«В разговоре дети были открыты к диалогу, однако младшая была замкнута, и все время молчала. Дети проживали с бабушкой по линии отца, которая не является их законным опекуном. Двоюродная сестра обвиняемого в целях недопущения дальнейшего насилия над детьми и поддерживания с ними родственных отношений, была готова стать опекуном. Однако по приезде на место бабушка категорически отказалась от размещения девочек в реабилитационном центре для проведения с ними квалифицированной работы», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники Института омбудсмена отметили не удовлетворительную работу отдела по защиты семьи и детей (ОЗСД) района. Так как в ходе ознакомления с документами было выяснено, что временное опекунство на бабушку не оформлено, разработанные индивидуальные планы защиты ребенка для двух девочек не были рассмотрены комиссией по делам детей (КДД) и не утверждены акимом. Также до сегодняшнего дня не предпринимались меры по оказанию психологической и иной помощи детям, хотя были получены рекомендации психолога. Со слов начальника УСР, данное дело держали в тайне и не отправляли на рассмотрение в КДД. Это говорит об отсутствии работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе по взаимодействию ОЗСД и КДД, и отсутствии заинтересованности в помощи со стороны руководства районной государственной администрации.

Согласно информации ОВД, возбуждено уголовное дело, проведена экспертиза, в которой было указано, что у старшей дочери обвиняемого имеются рубцы в области заднего прохода. Сотрудники ОЗСД не сопровождали девочек во время проведения двух судебно-медицинских экспертиз. Следует отметить, что имеется видеозапись беседы сотрудников ОЗСД с девочками, где они подтверждают факт изнасилования. Также согласно информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка при беседе с психологом подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что этот факт был известен их бабушке и дедушке. Дедушка умер в 2013 году, следовательно, она подвергалась сексуальному насилию более 3 лет. Из-за отсутствия документов о рождении у младшей девочки не предпринимались меры по социальному, медицинскому и иному обслуживанию.

Также по результатам проверки выяснилось, что районная госадминистрация и айыл окмоту не ведут учет детей от 5 до 16 лет и подростков школьного возраста. В связи с этой недостаточной работой, девочка 2009 года рождения не посещает школу. Только после опубликования статьи о данном случае в газете сотрудники ОЗСД начали сбор документов по подтверждению факта рождения ребенка. «Также после вмешательства Института омбудсмена девочка, 2009 года рождения, была устроена в один из реабилитационных центров в Бишкеке», — добавили в аппарате.

В настоящее время данное дело находится на контроле у омбудсмена К.Оторбаева. Институт омбудсмена совместно с Комитетом Жогорку Кенеша и неправительственными организациями ведут работы по обеспечению безопасного проживания детей и привлечению виновных лиц к уголовной и административной ответственности.