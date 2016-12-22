В 2009 году для выхода из черного списка ИКАО Кыргызстану дано 67 указаний, а в 2016-м добавлено еще 128 рекомендаций. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
«С 2009 по 2016 год в Агентстве гражданской авиации сменилось шесть руководителей. Это тоже влияет на качество работы. Мы не можем привлечь профессионалов. Также есть долги по взносам перед ИКАО, их нужно погасить», — рассказал Жамшитбек Калилов.
Мы не можем привлечь профессионалов.
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А почему?
Работать с дэбилами (вообще, где бы то ни было) — не уважать себя.
Не нужно ничего исправлять! Ни в коем случае нельзя допускать местные «авиакомпании» ни на какие виды маршрутов, перевозок! Это же смертельно опасно!!!!
Всех нормальных работников уже давно выжили, уволили, кто сам ушёл и уехал. Работает в основном тупая мыркотя, родственники «революционеров». Принцип один — воруем всё сегодня, потому что завтра нас мого выкинуть очередные революционеры.
Не будет здесь никогда нормальных авиакомпаний и нормального сервиса.
Правильно говоришь. Ничего делать не надо.
Пусть сами себя учат, лечат, грабят, насилуют, грызуться…….и сами долётывают до ручки.
Чужую помошь они не понимают и не ценят, а принимают как должное другого по отношению к ним.
Как называется тип, живущий за счёт других ?
Прааавильно….. !!!
Дурака учить — только его портить.
процесс деградации и развала общества, экономики, духовности и всего что осталось подходит к концу. уже теперь киргизия никогда не выйдет из европейского черного списка и даже не надейтесь. даже в евразэс и в таможенном союзе киргизия как бы не официально находится в черном списке, всем известно как не пускают товары и продукцию в казахстан и в россию.
ДЖАЛАБАДЕЦ ПРЕМЬЕР НЕДАВНО ПОСТАВИЛ В ДЕПАРТАМЕНТ ЗАМОМ БЫВШЕГО НАРКОБАРЫГУ-МЕНТА,ОН ВЫГЛЯДИТ КАК ОБЕЗЬЯНА И НИХРЕНА НЕ РУБИТ.
ЗАТО БАБКИ ДЕЛАТЬ МАСТЕР НА ПЕРЕГРУЗЕ ИЗ кИТАЯ
тАМ ДАВНО ПОЛНЕЙШАЯ ЖОПА. В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТАЕШЬ И ЖДЕШЬ СВОЙ БАГАЖ 1.5 ЧАСА. тУПИЗМ S