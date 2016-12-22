Автор: Админ . 22.12.2016 15:06

В 2009 году для выхода из черного списка ИКАО Кыргызстану дано 67 указаний, а в 2016-м добавлено еще 128 рекомендаций. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Он напомнил, что кыргызские авиакомпании более 10 лет находятся в черном списке международных авиаперевозок. При этом страна так и не выполнила рекомендации ИКАО для выхода из этого списка.

«С 2009 по 2016 год в Агентстве гражданской авиации сменилось шесть руководителей. Это тоже влияет на качество работы. Мы не можем привлечь профессионалов. Также есть долги по взносам перед ИКАО, их нужно погасить», — рассказал Жамшитбек Калилов.