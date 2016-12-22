ИКАО требует от Кыргызстана выполнения 200 условий

Автор: Админ . 22.12.2016 15:06

В 2009 году для выхода из черного списка ИКАО Кыргызстану дано 67 указаний, а в 2016-м добавлено еще 128 рекомендаций. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Он напомнил, что кыргызские авиакомпании более 10 лет находятся в черном списке международных авиаперевозок. При этом страна так и не выполнила рекомендации ИКАО для выхода из этого списка.

«С 2009 по 2016 год в Агентстве гражданской авиации сменилось шесть руководителей. Это тоже влияет на качество работы. Мы не можем привлечь профессионалов. Также есть долги по взносам перед ИКАО, их нужно погасить», — рассказал Жамшитбек Калилов.

Комментарии (6) на “ИКАО требует от Кыргызстана выполнения 200 условий”

  1. Вопрос:
    22.12.2016 в 15:21

    Мы не можем привлечь профессионалов.
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    А почему?

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  2. город 312:
    22.12.2016 в 16:00

    Не нужно ничего исправлять! Ни в коем случае нельзя допускать местные «авиакомпании» ни на какие виды маршрутов, перевозок! Это же смертельно опасно!!!!
    Всех нормальных работников уже давно выжили, уволили, кто сам ушёл и уехал. Работает в основном тупая мыркотя, родственники «революционеров». Принцип один — воруем всё сегодня, потому что завтра нас мого выкинуть очередные революционеры.
    Не будет здесь никогда нормальных авиакомпаний и нормального сервиса.

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    • Soglasen:
      22.12.2016 в 17:10

      Правильно говоришь. Ничего делать не надо.
      Пусть сами себя учат, лечат, грабят, насилуют, грызуться…….и сами долётывают до ручки.
      Чужую помошь они не понимают и не ценят, а принимают как должное другого по отношению к ним.
      Как называется тип, живущий за счёт других ?
      Прааавильно….. !!!
      Дурака учить — только его портить.

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  3. Аноним:
    22.12.2016 в 17:37

    процесс деградации и развала общества, экономики, духовности и всего что осталось подходит к концу. уже теперь киргизия никогда не выйдет из европейского черного списка и даже не надейтесь. даже в евразэс и в таможенном союзе киргизия как бы не официально находится в черном списке, всем известно как не пускают товары и продукцию в казахстан и в россию.

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  4. KG 312:
    22.12.2016 в 20:08

    ДЖАЛАБАДЕЦ ПРЕМЬЕР НЕДАВНО ПОСТАВИЛ В ДЕПАРТАМЕНТ ЗАМОМ БЫВШЕГО НАРКОБАРЫГУ-МЕНТА,ОН ВЫГЛЯДИТ КАК ОБЕЗЬЯНА И НИХРЕНА НЕ РУБИТ.
    ЗАТО БАБКИ ДЕЛАТЬ МАСТЕР НА ПЕРЕГРУЗЕ ИЗ кИТАЯ

    тАМ ДАВНО ПОЛНЕЙШАЯ ЖОПА. В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТАЕШЬ И ЖДЕШЬ СВОЙ БАГАЖ 1.5 ЧАСА. тУПИЗМ S

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